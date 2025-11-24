Tinder Swindler de România sau puișor inofensiv? Detalii suculente despre puiuțul Dacianei Sârbu

Avem informații de ultimă oră despre relația Dacianei Sârbu. Pozele publicate de CANCAN.RO cu noul iubit al Dacianei Sârbu au fost văzute de foarte mulți cititori. Printre ei, și persoane care dețin mult mai multe informații despre misteriosul iubit al Dacianei Sârbu. Unul dintre acești cititori a decis să contacteze redacția noastră, iar informațiile despre Alex Ghionea sunt efectiv BOMBĂ!

”Joacă un rol incredibil de bărbat îndrăgostit până peste cap, când el de fapt caută mereu o nouă victimă”, afirmă sursa care a preferat să rămână anonimă, însă pare să-l cunoască destul de bine pe Alex Ghionea, și asta se va vedea în acest articol, pentru că unele informații se verifică!

Stați puțin, asta e de Oscar!

Adică Daciana Sârbu a fost sedusă de un Tinder Swindler autohton? Și mai grav e că ar fi CERCETAT PENAL. Da! În aceeași informare primită la redacție, persoana respectivă afirmă că Alex Ghionea ”E cercetat penal pentru fals și a vândut un bun care nu-i aparținea (de la familia unei foste iubite)”.

La o căutare pe Portal Just, se poate vedea o decizie care îl privește pe Alex Ghionea, dată de Judecătoria Mediaș. Deci nu iese fum fără foc. Ce spune decizia?

”Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. (1) Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data 24.02.2025 întocmit în dosarul nr. 1745/87/P/2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaş, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe Ghionea Alex, cetățean român, necăsătorit, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de: – fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. şi ped. de art. 322 alin. 1 Cod penal; Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Ghionea Alex”.

Cu alte cuvinte, sursa CANCAN.RO deține informații BETON. Un bărbat cercetat penal pentru fals a sedus-o pe Daciana Sârbu! Dar să vedem ce mai afirmă persoana care îl cunoaște pe Alex Ghionea. ”Este fascinat de bani, mereu a fost așa, de când fura din casa părinților ca să-și cumpere droguri”, spune persoana în cauză. Sunt informații pe care nu le putem verifica, însă dacă le punem în context, începe să se contureze un caracter îndoielnic.

”Școala nu a fost niciodată importantă pentru el, a terminat-o după ceva vreme la seral fără diplomă de BAC”, afirmă aceeași sursă.

Bun, deci concret iubitul Dacianei Sârbu e Alex Ghionea, născut în Mediaș pe 7 noiembrie 1998, cercetat penal pentru fals. Cu tatuaje pe mâini, două motociclete și o alură de băiat de cartier, n-ai zice că Alex Ghionea e candidatul ideal pentru a-l înlocui pe fostul soț al Dacianei. Să treci de la un fost prim ministru la barmanul de la Mița Biciclista e un pas destul de mare.

Ziua lui e pe 7 noiembrie, deci Alex Ghionea este în zodia Scorpion, dar asta e altă discuție. Ce e mai interesant e că pe 9 noiembrie Daciana publică pe contul personal de Instagram poze cu Alex Ghionea la un luxos restaurant din zona Glifada a Atenei, (zona unde s-a mutat fostul tenismen Djokovic). Mai precis e vorba de Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, Vouliagmeni, un loc exclusivist e puțin spus! Cu siguranta cel mai scump loc din Grecia. Cine o fi platit nota?

Se vede că tânărul și sportivul Alex Ghionea se simte super în compania Dacianei. Ar fi imposibil să nu se simtă așa într-un loc considerat de mulți drept unul dintre cele mai frumoase de pe Pământ. Cu siguranță Daciana l-a dus acolo ca să-l impresioneze și se vede că a reușit. Ce bărbat mai primește de la iubita lui mai in vârstă, ce-i drept, așa cadou cu ocazia împlinirii a 25 de anișori?

Asta deși e dintr-o generație diferită acest Alex G. În timp ce Daciana e la limită între milenial și Gen X, Alex Ghionea e mai spre Gen Z, cu frizură broccoli, poză de profil cu cățel, job ironic în Horeca și tatuaje de la degete, brațe și până la gât (nu știm ce e între, poate știe Daciana), pierce în nas și atitudinea aia de rebel cosmopolit.

Nu e de mirare că ea a fost discretă în privința acestui nou bărbat. E totuși un șoc să vezi că preferințele ei s-au schimbat atât de drastic. E discreție sau e altceva?

Avem aici și reacțiile Dacianei la cald, despre noua ei relație fierbinte. Evident, întrebarea este dacă Daciana e la curent cu aceste detalii din viața lui Alex Ghionea, și de aici discreția excesivă de până acum, când relația și informațiile au ieșit la lumină.

Deși presa a aflat târziu de relație, Daciana pune asta pe seama discreției, nicidecum pentru că ar fi ascuns această nouă relație: ”Nu am ținut la secret asta, pentru că nu am ținut în general lucruri la secret”, explică Daciana. Ok, dar Alex Ghionea SIGUR a ținut niște lucruri la secret. Vom urmări continuarea acestei povești, pentru că Balcanii par petardă pe lângă acest butoi cu pulbere!

