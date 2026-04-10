Cuptorul electric îți umflă factura de Paște mai mult decât crezi. Câți bani în plus plătești pentru câteva zile de gătit

De: Elisa Tîrgovățu 10/04/2026 | 22:49
Sărbătorile de Paște aduc nu doar agitație în bucătărie, ci și o creștere a consumului de energie electrică. În această perioadă, cuptorul electric devine unul dintre cele mai folosite electrocasnice. Acesta este esențial pentru prepararea unor mâncăruri tradiționale precum friptura de miel, drobul sau cozonacul.

Chiar dacă la prima vedere nu pare o cheltuială semnificativă, folosirea frecventă a cuptorului poate crește factura de energie cu câteva zeci de lei, în funcție de durata și modul de utilizare.

Cât consumă cuptorul electric

Consumul unui cuptor electric în perioada Paștelui poate fi estimat destul de simplu. În general, un astfel de aparat are o putere de aproximativ 2–3 kW. Asta înseamnă că pentru fiecare oră de funcționare consumă între 2 și 3 kWh.

Raportat la un preț mediu de circa 1 leu/kWh, costul utilizării poate fi calculat ușor în funcție de timpul necesar pentru prepararea fiecărui fel de mâncare.

În perioada Paștelui, consumul de energie al cuptorului electric poate fi estimat în funcție de preparatele gătite. De exemplu, friptura de miel necesită aproximativ 2,5–3 ore de coacere. Asta se traduce printr-un consum de 6–7,5 kWh și un cost de 6–7,5 lei.

Drobul de miel are un timp de preparare de 1–1,5 ore, cu un consum de circa 2,5–4 kWh, adică 2,5–4 lei. Cozonacul și pasca, care se coc în 40–60 de minute, implică fiecare un consum de aproximativ 1,5–2,5 kWh, respectiv 1,5–2,5 lei.

Dacă toate aceste preparate sunt gătite în aceeași zi, consumul total poate ajunge la 12–16 kWh. Ceea ce înseamnă un cost estimat de 12–16 lei.

Cât de mult crește factura

În cazul utilizării intense a cuptorului electric în perioada Paștelui, pe parcursul a 2–3 zile de gătit, costurile suplimentare la energia electrică pot ajunge, în medie, la 25–40 de lei.

Această sumă poate crește în funcție de durata utilizării cuptorului, de numărul de sesiuni de gătit dintr-o zi și de folosirea simultană a altor electrocasnice, precum plita, boilerul sau mașina de spălat vase.

Pentru a reduce consumul de energie și a evita o creștere semnificativă a facturii, se pot aplica câteva măsuri simple. Asta presupune pregătirea mai multor preparate în același timp în cuptor, evitarea deschiderii frecvente a ușii în timpul coacerii, oprirea cuptorului cu 10–15 minute înainte de finalul gătitului și organizarea preparatelor în aceeași zi. Astfel, consumul poate fi optimizat fără a renunța la mâncărurile tradiționale de Paște.

CITEȘTE ȘI: De ce nu este bine să încălzești laptele la cuptorul cu microunde? Explicația pe care puțini o știu

Adio, cuptoare cu microunde. Motivul pentru care electrocasnicul preferat al românilor va fi înlocuit

Iți recomandăm
Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă
Știri
Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă
Un istoric care cerceta viața lui Iisus s-a convertit la creștinism! Experiența supranaturală care l-a determinat să ia această decizie
Știri
Un istoric care cerceta viața lui Iisus s-a convertit la creștinism! Experiența supranaturală care l-a determinat să ia…
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în Santorini
Mediafax
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în...
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii le vor face o surpriză financiară plăcută
Gandul.ro
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele...
„Range Rover-ul de pe Temu”, SUV-ul care l-a scos din sărite pe un britanic. „S-au aprins 20 de martori și s-a oprit brusc. Trebuie retrasă de pe piață”
Adevarul
„Range Rover-ul de pe Temu”, SUV-ul care l-a scos din sărite pe un...
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii...
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în costum de baie
Click.ro
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu...
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii le vor face o surpriză financiară plăcută
Gandul.ro
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii...
ULTIMA ORĂ
Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă
Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă
Un istoric care cerceta viața lui Iisus s-a convertit la creștinism! Experiența supranaturală care ...
Un istoric care cerceta viața lui Iisus s-a convertit la creștinism! Experiența supranaturală care l-a determinat să ia această decizie
Ultimele momente din viața politicianului care a murit pe A1. Iubita face dezvăluiri cutremurătoare: ...
Ultimele momente din viața politicianului care a murit pe A1. Iubita face dezvăluiri cutremurătoare: „Când am deschis ochii, era un zgomot infernal de fiare”
Anisia Gafton și Serghei urmează să devină părinți: ”Nu suntem deloc speriați”
Anisia Gafton și Serghei urmează să devină părinți: ”Nu suntem deloc speriați”
Sebastian Dobrincu, din victimă declarată a ajuns bun de plată în fața ”agresorului”. A aflat ...
Sebastian Dobrincu, din victimă declarată a ajuns bun de plată în fața ”agresorului”. A aflat că boala i s-a agravat din cauza scandalului
Mulți români cred că greșesc când spun „Paște” sau „Paști”. Care este, de fapt, forma corectă
Mulți români cred că greșesc când spun „Paște” sau „Paști”. Care este, de fapt, forma corectă
Vezi toate știrile