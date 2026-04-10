Cuptorul electric îți umflă factura de Paște mai mult decât crezi. Câți bani în plus plătești pentru câteva zile de gătit

Sărbătorile de Paște aduc nu doar agitație în bucătărie, ci și o creștere a consumului de energie electrică. În această perioadă, cuptorul electric devine unul dintre cele mai folosite electrocasnice. Acesta este esențial pentru prepararea unor mâncăruri tradiționale precum friptura de miel, drobul sau cozonacul.

Chiar dacă la prima vedere nu pare o cheltuială semnificativă, folosirea frecventă a cuptorului poate crește factura de energie cu câteva zeci de lei, în funcție de durata și modul de utilizare.

Cât consumă cuptorul electric

Consumul unui cuptor electric în perioada Paștelui poate fi estimat destul de simplu. În general, un astfel de aparat are o putere de aproximativ 2–3 kW. Asta înseamnă că pentru fiecare oră de funcționare consumă între 2 și 3 kWh.

Raportat la un preț mediu de circa 1 leu/kWh, costul utilizării poate fi calculat ușor în funcție de timpul necesar pentru prepararea fiecărui fel de mâncare.

În perioada Paștelui, consumul de energie al cuptorului electric poate fi estimat în funcție de preparatele gătite. De exemplu, friptura de miel necesită aproximativ 2,5–3 ore de coacere. Asta se traduce printr-un consum de 6–7,5 kWh și un cost de 6–7,5 lei.

Drobul de miel are un timp de preparare de 1–1,5 ore, cu un consum de circa 2,5–4 kWh, adică 2,5–4 lei. Cozonacul și pasca, care se coc în 40–60 de minute, implică fiecare un consum de aproximativ 1,5–2,5 kWh, respectiv 1,5–2,5 lei.

Dacă toate aceste preparate sunt gătite în aceeași zi, consumul total poate ajunge la 12–16 kWh. Ceea ce înseamnă un cost estimat de 12–16 lei.

Cât de mult crește factura

În cazul utilizării intense a cuptorului electric în perioada Paștelui, pe parcursul a 2–3 zile de gătit, costurile suplimentare la energia electrică pot ajunge, în medie, la 25–40 de lei.

Această sumă poate crește în funcție de durata utilizării cuptorului, de numărul de sesiuni de gătit dintr-o zi și de folosirea simultană a altor electrocasnice, precum plita, boilerul sau mașina de spălat vase.

Pentru a reduce consumul de energie și a evita o creștere semnificativă a facturii, se pot aplica câteva măsuri simple. Asta presupune pregătirea mai multor preparate în același timp în cuptor, evitarea deschiderii frecvente a ușii în timpul coacerii, oprirea cuptorului cu 10–15 minute înainte de finalul gătitului și organizarea preparatelor în aceeași zi. Astfel, consumul poate fi optimizat fără a renunța la mâncărurile tradiționale de Paște.

CITEȘTE ȘI: De ce nu este bine să încălzești laptele la cuptorul cu microunde? Explicația pe care puțini o știu

Adio, cuptoare cu microunde. Motivul pentru care electrocasnicul preferat al românilor va fi înlocuit