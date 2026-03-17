De ce nu este bine să încălzești laptele la cuptorul cu microunde? Explicația pe care puțini o știu

În grabă, cu toții am apelat măcar o singură dată la prietenul nostru din bucătărie: cuptorul cu microunde. Poate era prea dimineață și te grăbeai să ajungi la muncă, nu mai aveai chef să-ți fierbi laptele pentru cafea în ibric și ai profitat de aparatul electrocasnic. Doar că acest lucru nu ar trebui să devină obișnuință. Dacă îți încălzești laptele în acest fel, te expui la multe riscuri.

Mulți optează pentru acest lucru chiar și atunci când nu se grăbesc. Durează foarte puțin, iar laptele este gata pentru servit. Doar că de cele mai multe ori, dacă guști din ceva încălzit în cuptorul cu microunde, te poți arde. Așa că cel mai bine ar fi să-ți încălzești orice produs de consum cu metodele clasice.

De ce nu este bine

În primul rând, cuptorul cu microunde te păcălește. Dacă testezi partea de deaupra o să o simți călduță, pe când în interior se află pericolul. Atunci când sunt puse la microunde, lichidele nu se încălzesc uniform, iar atunci când vei bea, te vei răni. Mai mult decât atât, băuturile încălzite în cană s-ar putea transforma într-un vulcan care erupe.

Acest fenomen se întâmplă din cauza materialelor din care sunt confecționate recipientele în care sunt puse lichidele. Dacă sunt foarte curate, nu mai este vizibil fenomenul de fierbere, iar la primul pliculeț de zahăr adăugat, substanța fluidă o să explodeze, la propriu.

Atunci când vorbim despre lapte, lucrurile sunt și mai complicate. Atât siguranța, cât și calitatea sunt afectate. Dacă laptele se încălzește brusc, se formează caimacul deasupra și va căpăta un gust metalic. Această metodă nu este potrivită în general, dar mai ales pentru copii. Dacă vrei să încălzești laptele din biberon la microunde, mai bine renunți. Acest lucru va afecta grav copiii, din cauza faptului că se vor crea „hot spots” – zone mult mai supraîncălzite. Așa că, ar trebui să eviți cu desăvârșire să încălzești laptele și apa la cuptorul cu microunde. Folosește metodele clasice pentru rezultate garantate.

