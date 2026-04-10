Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă

Ouăle sunt un ingredient esențial în bucătărie, folosit în numeroase preparate. Ele se regăsesc atât în rețete simple, cât și în preparate mai sofisticate.

Ouăle sunt prezente de la micul dejun până la mesele festive, fiind nelipsite din multe gospodării, mai ales în perioada sărbătorilor, când sunt folosite și pentru vopsit. De aceea, este important să verificăm dacă sunt încă bune pentru consum, deoarece un ou alterat poate reprezenta un risc pentru sănătate.

Deși pot părea în regulă la prima vedere, există indicii subtile care arată că nu mai sunt sigure. În timp, calitatea lor se degradează, aerul din interior crește, iar albușul devine mai lichid, procesul de alterare fiind cauzat de bacterii sau mucegai, ceea ce poate afecta atât gustul preparatelor, cât și siguranța alimentară.

Cum poți să testezi ouăle înainte să le spargi

Atunci când nu ești sigur de perioada în care ouăle au stat în frigider sau nu mai ai ambalajul cu data de expirare, există câteva metode simple de verificare, potrivit healthline.com.

Testul de miros

Una dintre cele mai rapide este testul mirosului: un ou alterat are, de regulă, un miros neplăcut, ușor de recunoscut. Dacă nu poți verifica mirosul cât timp oul este întreg, îl poți sparge într-un recipient curat și îl poți analiza; în cazul în care observi un miros suspect, este indicat să nu îl consumi și să speli imediat vasul cu apă fierbinte și detergent.

Testul de plutire

Testul de plutire este o metodă simplă și des folosită acasă pentru a verifica ouăle. Acestea se introduc într-un vas cu apă: dacă se scufundă complet, sunt proaspete, iar dacă se ridică sau plutesc, sunt mai vechi, deoarece în interior se acumulează aer pe măsură ce îmbătrânesc.

Totuși, acest test nu garantează siguranța consumului, ci indică doar gradul de prospețime. Motiv pentru care este recomandat să fie folosit împreună cu alte metode de verificare.

Semne care pot apărea pe coaja ouălelor stricate

Coaja ouălor poate oferi indicii importante despre prospețimea lor. Dacă aceasta este crăpată, lipicioasă sau are un aspect pudrat, există riscul ca oul să fie contaminat sau mucegăit. Astfel de semne pot indica prezența bacteriilor și este recomandat ca oul să nu fie folosit.

Chiar dacă la exterior pare în regulă, este bine să îl spargi separat înainte de utilizare, pentru a verifica eventuale modificări de culoare, precum nuanțe verzui sau roz în albuș ori gălbenuș, semne clare de alterare.

