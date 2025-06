Alexandra Stan nu mai face compromisuri în relaţie! Şi-a învăţat lecţia după ultima experienţă care a afectat-o

După ultimele sale idile, și povestea de dragoste trăită alături de belgianul Darcy Troch, Alexandra Stan e din nou singură. Mai mult, artista a decis că până nu apare bărbatul potrivit, care musai trebuie să fie mai matur și înțelegător, nu-și va mai schimba statutul. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, artista a vorbit, de asemenea despre motivul pentru care s-a despărțit de ultimul său partener, precum și despre fotbalistul turc celebru care a căutat-o recent, dar și despre apropierea sa de Inna.

După ce a încheiat un contract de șase ani, Alexandra Stan a decis să meargă pe cont propriu, din punct de vedere profesional. Artista e mai activă ca oricând, cu multe concerte în afara țării, colaborări importante, inclusiv cu Inna, de care spune că s-a apropiat foarte mult.

În plan personal, aceasta a ajuns la concluzia că o relație o destabilizează în acesta moment. Și că nu va mai face compromisuri până nu întâlnește un partener matur și empatic. De asemenea, în cadrul unui interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Alexandra nu a ascuns faptul că a rămas în relații bune cu fostul iubit, Darcy, dar și cu fotbalistul turc Altay Bayindir, care pare să-i mai poarte atenție și a căutat-o recent.

CANCAN.RO: Ce mai faci, Alexandra? Cât de „fierbinte” se anunță a fi vara asta pentru tine?

Alexandra Stan: În acest moment, sunt artist independent, nu mai am contract cu nimeni. Investesc în proiectul meu în perioada asta. Fac parteneriate, sunt deschisă să lucrez cu oricine. Iar acest statut mă avantajează mai mult. După un contract de șase ani, acum sunt așa, în respiro. Industria muzicală, în ultimii ani, s-a schimbat foarte mult. Acum e mult mai ușor ca independent, poți colabora. Sunt mai mult plecată, am avut și am concerte foarte multe peste graniță. Am cântat și la concertele Innei… Ce să zic. Îmi merge bine, chiar foarte bine.

CANCAN.RO: Care vor fi următoarele deplasări?

Alexandra Stan: Pe 19 iunie în Antalya, apoi în Bulgaria… Apoi iar Antalya.

Alexandra Stan despre colaborarea cu Inna: „Ne-am apropiat foarte mult”

CANCAN.RO: În ce constă colaborarea cu Inna?

Alexandra Stan: Cu Inna a fost superb. Ea a avut turneul ei. Eu de obicei merg la concerte-festivaluri. Cu mai mulți artiști. Ea a avut în șase țări, concerte cu bilete, sold out. Au venit foarte mulți oameni. M-a sunat ea personal. Într-o zi, eram în mașină. Mi-a zis: ce faci, vii să cânți cu mine. Am fost invitatul ei surpriză la Paris și Amsterdam. Și a fost foarte drăguț. Noi avem cam aceiași fani. Mi-a plăcut mult, și organizarea și cum s-au purtat cu noi. Și ne-am și apropiat. Chiar acum vorbeam cu Inna. Vrem să facem o melodie împreună și încercăm să ne facem timp. Ea e plecată foarte mult. Și eu am treburile mele.

CANCAN.RO: Televiziunea nu te tentează?

Alexandra Stan: Mi-aș dori poate, pe viitor, în câțiva ani. În acest moment, n-aș putea sta la un program de filmări la cât sunt de mult plecată.

„O relație mă destabilizează”

CANCAN.RO: Cu dragostea cum stai? Când te-ai văzut ultima oară cu „iubi”?

Alexandra Stan: Nu mai există iubi de mult timp. Acum sunt singurică, dar mi-e foarte bine așa, în perioada asta. De obicei, când eram singură, îmi ziceam că parcă-mi doresc o relație. Dar acum chiar sunt foarte bine. Sunt focusată, am făcut multă muzică, am stat mult în studio. Am lansat o piesă nouă, apoi piesa cu Adi Istrate, care merge foarte bine.

Întotdeauna am fost mai emoțională. Mă implic mai mult în relații. Iar pe mine o relație mă destabilizează, dacă nu e persoana potrivită și un bărbat mai matur care să înțeleagă stările prin care trec, că sunt artist, că am emoții. Atunci mă dezechilibrează. Motiv pentru care am decis: până nu apare bărbatul ăla, nu mă mai bag.

CANCAN.RO: Ar fi mai bine pentru tine să fie din același domeniu?

Alexandra Stan: În niciun caz. E bine să mai schimbi. Noi dacă stăm tot timpul în industria asta, e mai bine ca partenerul să fie din alt domeniu, să mai înveți și tu alte lucruri de la el. Fostul vindea case de lux, nu era din domeniu.

Cine e fotbalistul celebru care i-a scris recent

CANCAN.RO: Ziceai că vei avea concerte în Antalya… Vine și Altay (n.r. portarul echipei turce, Fenerbache, despre care s-a scris că artista ar fi avut o relație)?

Alexandra Stan: Mi-a scris săptămâna trecută. A văzut că merg în Antalya și o să cânt acolo. L-au anunțat niște prieteni. Mi-a zis că dacă am nevoie de ceva, să-i spun. El tot timpul a fost drăguț. Dar acum nu mă gândesc la o relație, mi-am schimbat formula de live, lucrez cu oameni noi. Am multe de făcut.

CANCAN.RO: Darcy (n.r. fostul iubit belgian) ce mai face? Practic, de ce v-ați despărțit?

Alexandra Stan: Era o relație la distanță. În plus, și el era, ca și mine, foarte focusat pe jobul lui. Am zis să nu ne mai încurcăm unul pe altul. Dar vorbim și acum. Am rămas în relații ok cu toată lumea, mai puțin cu persoana cu care m-am judecat (n.r. Marcel Prodan). M-am despărțit demult de Darcy. Era belgian, locuia în Spania. Era distanță, e complicat în astfel de situații.

CANCAN.RO: Altfel, ce schimbări au mai intervenit în viața ta?

Alexandra Stan: Zilele trecute mi-am schimbat lookul. M-am vopsit un blond șampanie, așa mai spre roz. M-am apucat și mă țin de pilates. Mă ajută foarte mult și cu somnul, și cu dieta și cu spatele. Deja nu mai am așa dureri.

