Alexandra Stan s-a aplecat periculos, iar apoi… A comis-o în miezul zilei, chiar sub ochii trecătorilor

Alexandra Stan face ce face și nu are cum să treacă neobservată. Artista este una dintre cele mai excentrice vedete de la noi, așa că nu ne miră că oriunde am întâlni-o atrage privirile instant. Doar că, de data aceasta a comis-o, iar CANCAN.RO a fost, așa cum v-am obișnuit, la datorie, și a surprins imagini hot cu celebra cântăreață!

Alexandra Stan este deja cunoscută ca o fire nonconformistă, căreia îi place să poarte coafuri, ținute și accesorii extravagante. Mereu excentrică și ieșită din orice fel de tipar, artista se exprimă liber de fiecare dată când are ocazia. Și are ocazia mai mereu, din câte se pare! Și de această dată Alexandra Stan a întors capetele tuturor trecătorilor, dar fără să-și dea seama. Iată cum am surprins-o pe cunoscuta cântăreață!

Alexandra Stan face furori pe străzile Capitalei!

CANCAN.RO a întâlnit-o pe Alexandra Stan în zona Primăverii, în timp ce se afla la volanul mașinii sale de lux, un Mercedes E Class ultimul model. Nu părea să aibă treburi urgente de făcut, căci nu apăsa prea tare pedala de accelerație. A căutat un timp loc de parcare, așa cum era de așteptat în special în acea zonă, și după ce a parcat s-a dat jos din mașină. Nu putem trece cu vederea ținuta artistei formată dintr-o bluză gri cu mâneci lungi, o fustiță minusculă în aceeași nuanță cu bluza, o pereche de dresuri transparente, șosete și bocanci. Alexandra a ales să nu poarte machiaj și să-și ascundă privirea sub o pereche de ochelari de soare.

(VEZI ȘI: Alexandra Stan și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO: de ce nu are iubit și când va deveni mamă. „Mulți mă văd ca pe un trofeu”)

După ce s-a dat jos din mașină, Alexandra s-a îndreptat către portbagaj pentru a căuta ceva. Și pentru că nu găsea, la un moment dat, artista s-a aplecat și a oferit o imagine pe care cititorii noștri nu o vor uita prea curând. Fustița extrem de scurtă și dresurile transparente au lăsat la vedere posteriorul vedetei… După ce a cotrobăit prin mașină, Alexandra a închis portbajajul și a luat-o la pas pe stradă. A dat câteva mesaje vocale, semn că avea câteva chestiuni de discutat, apoi a ajuns la o cafenea care comercializa cafea de specialitate. După ce și-a cumpărat cafeaua, artista s-a plimbat puțin pe străzi în timp ce numeroase priviri erau ațintite asupra ei.

(CITEȘTE ȘI: Cât de mult a afectat-o despărțirea de milionarul belgian pe Alexandra Stan! Artista a făcut un gest suprem: „Reprezintă cel mai bine ce am trăit în fosta relație”)

Alexandra Stan, singură din nou după despărțirea de milionarul belgian

Alexandra Stan este o fire senisbilă și libertină, iar de-a lungul timpului, în relațiile pe care le-a avut a fost mereu deschisă și a sperat în fiecare moment că vor avea un final fericit. Artista a declarat, așa cum știm, că își dorește să se căsătorească și să aibă un copil cu bărbatul care o face fericită, dar din păcate, dorința nu i s-a materializat. Cea mai recentă relație pe care a trăit-o a fost cu Darcy Troch – Maxim, un bărbat care se ocupă de imobiliare în Spania. După câteva luni de relație, artista și Darcy au pus punct legăturii, iar Alexandra a făcut un gest neașteptat. Artista a scos un întreg album dedicat bărbatului.

„Albumul este despre fosta mea relație, despre parcursul prin care am trecut în fosta relație. Am ajuns la decizia să fac un album, pentru că pe parcursul meu relației mele cu fostul iubit am simțit tot felul de lucruri. La început eram super îndrăgostită, super veselă. Apoi, pe parcurs, au început să apară tot felul de tensiuni, certuri, este normal într-o relație. În plus, era o relație la distanță pe care nu o puteam gestiona foarte bine, așa că au început să apară probleme”, spunea Alexandra Stan într-un interviu CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.