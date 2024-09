Cât de mult a afectat-o despărțirea de milionarul belgian pe Alexandra Stan! Artista a făcut un gest suprem: „Reprezintă cel mai bine ce am trăit în fosta relație”

Alexandra Stan are o viață cel puțin palpitantă! A trăit o poveste de dragoste cu un milionar de origine belgiană, Darcy Troch. Bărbatul se intitulează “Real estate guy”, adică vinde case de lux, ce valorează milioane de euro, pe coasta Spaniei, în zonele Valencia și Alicante. Artista a făcut naveta România-Spania pentru partenerul ei de care părea îndrăgostită lulea. Și-a asumat și relația și totul părea că merge strună, dar din păcate, lanțul de iubire dintre ea și milionar s-a rupt. Acum, cântăreața a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cât de mult a suferit din cauza despărțirii, dar și de la ce au început certurile și tensiunile în relația ei.

Alexandra Stan este o fire senisbilă și libertină, iar de-a lungul timpului, în relațiile pe care le-a avut a fost mereu deschisă și a sperat în fiecare moment că vor avea un final fericit. Artista a declarat, așa cum știm, că își dorește să se căsătorească și să aibă un copil cu bărbatul care o face fericită, dar din păcate, dorința nu i s-a materializat. Cea mai recentă relație pe care a trăit-o a fost cu Darcy Troch – Maxim, un bărbat care se ocupă de imobiliare în Spania. Acum artista a dat de înțeles că s-au despărțit, iar în urma poveștii de dragoste pe care a trăit-o cu acesta a scos un întreg album.

Alexandra Stan spune adevărul despre despărțirea de milionarul belgian: „Au apărut certuri!”

Alexandra Stan a vorbit despre separarea de fostul iubit de care a fost îndrăgosită lulea și căruia îi dedică un album de dragoste. Nu s-a sfiit să vorbească despre certurile cu bărbatul sau despre distanța care a cântărit mult în luarea deciziei despărțirii.

„Este primul meu album pe care îl lansez în limba română pentru că mi-am dorit foarte mult să fiu mai prezentă pe teritoriul meu. Albumul este despre fosta mea relație, despre parcursul prin care am trecut în fosta relație. Am ajuns la decizia să fac un album, pentru că pe parcursul meu relației mele cu fostul iubit am simțit tot felul de lucruri. La început eram super îndrăgostită, super veselă. Apoi, pe parcurs, au început să apară tot felul de tensiuni, certuri, este normal într-o relație. În plus, era o relație la distanță pe care nu o puteam gestiona foarte bine, așa că au început să apară probleme. Am început să simt anumite lucruri că se schimbă, nu erau ca la început. Mergeam la studio în perioada aceea și eu cu echipa mea decisesem să scoatem un album în limba română” , a spus Alexandra Stan pentru CANCAN.RO.

Artista a fost sinceră și a dezvăluit că de multe ori dorul de iubit era apăsător. Mai mult, sentimentele intense pe care le-a trăit prin prisma relației la distanță i-a determinat pe artistă și pe echipa sa să scoată melodii pe bandă rulantă: „Aveam sesiuni organizate, veneau mai mulți producători și compozitori de muzică și le povesteam despre relația mea. , sau le spuneam . La început au ieșit vreo 30-40 de piese, dar noi am ales opt piese pe care le-am pus pe album. Acestea reprezintă cel mai bine tot ceea ce am trecut în fosta relație”

„Eram extenuată! Puteam să o iau razna”

Alexandra Stan este una dintre puținele artiste din România care a avut un succes răsunător în afara țării, iar asta a venit și cu beneficii, dar și cu multe probleme.

„A fost un moment pe care nu am știut cum să-l gestionez. Nimeni din România nu știa cum este să ai succes în străinătate, în primul rând. Să începi să ai concerte în alte țări, să ai avioane, rezervări la hoteluri, să faci soundchek-uri cu oameni care vorbeau în engleză era o chestie nouă în România. Pe parcurs, peste ani și ani, am învățat și noi să facem asta. Din punct de vedere emoțional, m-a afectat și pozitiv, dar și negativ. Am avut perioadă în care am fost extenuată. Eu la început voiam să muncesc mult, voiam de mică să am succes. Acum sunt mai relaxată, am planul meu, mă gândesc ce vreau să transmit cu muzica mea. Când ești la început, mai ales dacă ai succes din prima și dacă nu ai informațiile necesare, cred că poate să fie copleșitor. Totuși, eu am avut noroc, că nu am trecut prin ce au trecut alți artiști: Justin Bieber, Michael Jackson sau Britney Spears. Nu am avut succesul lor, evident, dar se putea întâmpla și la succesul pe care l-am avut eu să o iau razna” , a mai spus artista.

Și pentru că am întâlnit-o pe Alexandra Stan la un eveniment cu și despre femei , am vrut să aflăm de la ea, care este femeia din România pe care o apreciază: „Chiar aveam discuția asta cu un prieten și am ajuns la concluzia că nu există decât o divă în România. Singura divă este Loredana, din punctul meu de vedere, și poate și Inna. Mai nou Inna a început să fie și ea prezentă în social media, dar real vorbind cred că Loredana este singura divă. Nu are legătură neapărat cu notorietatea sau câți fani ai, sau cu numărul de urmăritori. Cred că pur și simplu este stilul de viață pe care îl ai. Loredana are o echipă de mulți oameni în jurul ei, trăiește ca o divă, este tot timpul din cap până-n picioare țiplă, are outfit-uri, oameni în jur, este efectiv o divă” , a spus Alexandra Stan.

