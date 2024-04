Alexandra Stan, adevărul despre relațiile toxice! De ce a rămas cu bărbații care o răneau

Alexandra Stan (34 de ani) a avut o viață amoroasă destul de controversată, iar unele relații și-au lăsat amprenta asupra ei. Celebra artistă a spus adevărul despre iubirile toxice pe care le-a trăit de-a lungul timpului. Mai mult decât atât, vedeta a dezvăluit de ce nu a ales să plece atunci când a fost rănită, dar și ce greșeli nu va mai face în viitor.

La începutului anului 2024, CANCAN.RO a dezvăluit că Alexandra Stan se iubește cu Darcy Troch-Maxim, un milionar belgian. Ulterior, artista a confirmat povestea de dragoste pe care își dorește să o țină secretă de ochii curioșilor. Așadar, cântăreața și-a găsit fericirea alături de noul ei partener, însă nu a uitat de suferința pe care simțit-o în trecut.

În trecut, Alexandra Stan a avut parte și de suferință. Vedeta a fost implicată în câteva relații toxice, iar acum a vorbit deschis despre acest subiect. Artista a dezvăluit ce a făcut-o să rămână lângă bărbații care au rănit-o. Mai mult decât atât, ea a mărturisit și cu ce regret a rămas în urma experiențelor amoroase.

„Eu cred că a fi vulnerabil este o calitate, mai ales când ajungi la maturitate. (…). Și da, au existat și bărbați care au fost interesați de aspectele astea (n.red. banii și faima ei), dar important este că mi-am dat seama la timp și am oprit orice interacțiune am avut cu ei.

Iar în prezent, sunt iubită și fericită. Nu cred că am stat să număr, însă, inevitabil, am ajuns și acolo, și, ca orice om, mi-am dorit, într-adevăr, să fac lucrurile să meargă, din iubire, din obsesie, din dorința de a reuși.

Nu regret nimic, poate regret că nu am fost sinceră cu mine, dar cred că fiecare lucru pe care l-am făcut sau fiecare moment, sau decizie pe care am luat-o, m-au adus aici, unde sunt astăzi, și consider că aceste lucruri m-au făcut ceea ce sunt!”, a declarat Alexandra Stan pentru Viva.ro.