Alexandra Stan a rămas fără haine în Finlanda, iar CANCAN.RO are toate detaliile. Artistei i s-au rătăcit bagajele la aeroport cu câteva ore înaintea unui concert pe care urma să-l susțină. Mai mult, ea a înfruntat zăpada de afară încălțată în niște adidași de vară. Totul s-a terminat însă cu bine, pentru artista autohtonă. A urcat pe scenă în ținute noi, achiziționate fulger dintr-un mall.

„Totul e bine când se termină cu bine”, ar putea spune Alexandra Stan, după concertul cu peripeții avut în Finlanda, în acest week-end.

Îmbrăcată într-o ținută lejeră, doar în țara sa natală vremea era destul de frumoasă încât să poarte o pereche de adidași, în trand, pentru un anotimp călduros, Alexandra Stan a ajuns în Finlanda unde urma să cânte. Artista își pregătise minuțios valiza cu ținute de scenă. Dar și pentru o plimbare prin oraș.

„Am avut 50 de minute la dispoziție”

Surpriză însă! Ajunsă pe aeroportul din Helsinki, vedeta autohtonă a așteptat mai bine de o oră bagajul! Într-un final, s-a îndreptat spre hotel, după ce a aflat că n-are nicio șansă să-l recupereze! Fără ținute de scenă! Fără trusa de machiaj! Mai mult, afară era zăpadă în toată regula! Iar ea avea concert în aceeași seară! Ce mai, nu pentru puține artiste, aceasta ar fi constituit o situație de-a dreptul dramatică!

„Aveam ca variantă să cânt în ținuta în care eram îmbrăcată. Dar până la urmă m-am descurcat. Am fost la mall si am avut 50 de minute la dispoziție ca să-mi cumpăr repede ceva. Și totul a fost ok. N-am mai fost așa de agitată, ca altă data. Dacă mi se întâmpla asta acum vreo zece ani, intram în panică rău. M-am întors deja în țară, cu bagaje cu tot, de data asta”, a povestit Alexandra Stan în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Adepta ținutelor sexy

Alexandra Stan a fost tot timpul o artistă extrem de sexy, cu ținute care să-i pună în evidență formele, trupul de invidiat, dar și pătrățelele de pe abdomen, Ea n-a ținut niciodată cont de gura lumii și nu a renunțat la stilul său prin care s-a făcut remarcată. Artista nu a ascuns faptul că are perioade în care ține o dietă drastică, când vrea să ajungă la greutatea optimă. Mai precis, ea nu mănâncă nimic până nu obține ce și-a propus.

Viață amoroasă agitată

Artista a avut parte de o viață amoroasă destul de agitată. În urmă cu mai bine de nouă ani, ea a fost „snopită” în bătaie de fostul iubit și impresar, Marcel Prodan, iar la ani distanță a bifat și un divorț.

La finalul lunii ianuarie, CANCAN.RO dezvăluia, în exclusivitate, că Alexandra Stan are un nou iubit, Darcy Maxim. Un antreprenor de origine belgiană, care vinde case de lux, pe coasta Spaniei, în zonele Valencia și Alicante. Cei doi formează un cuplu de câteva luni, însă vor să își păstreze relația secretă.

