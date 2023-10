Alexandra Stan a rupt tăcerea! Motivul pentru care în ultimii ani nu și-a mai dorit un bărbat lângă ea: „Am reușit să o fac și pe asta”

După divorțul de Emanuel Necatu, Alexandra Stan a decis să nu se mai implice în nicio relație. Deși în acest timp au existat zvonuri potrivit cărora artista are avea o nouă relație, în realitate, aceasta nu a mai fost cu nimeni, iar, recent, a explicat de ce a luat decizia de a rămâne singură.

În anul 2021, Alexandra Stan lua prin surprindere pe toată lumea. Vedeta se căsătorea în secret cu Alexandru Necatu. Mariajul celor doi nu a fost privit cu ochi buni, iar acesta nici nu a rezistat, căci după trei luni a urmat și divorțul. De atunci, Alexandra Stan a decis că nu va mai permite niciunui bărbat să intre în viața ei și așa a și făcut.

„Am reușit să o fac și pe asta”

Așa cum spuneam, după divorț, Alexandra Stan a decis că este momentul să stea departe de suflarea masculină. Artista nu și-a mai dorit nicio relație, iar de mai bine de doi ani nu s-a abătut de la planul său.

Recent, blondina a și explicat motivele ce au stat în spatele deciziei sale. Se pare că atunci când se află într-o relație, vedeta tinde să uite de ea și pune povestea de iubire și partenerul pe primul loc. Ei bine, de această dată, cântăreața a decis că are nevoie de timp pentru ea, așa că s-a ținut departe de orice legătură amoroasă.

De asemenea, Alexandra Stan a explicat că și-a dorit ca în toate această perioadă să se concentreze pe ea și cariera sa și așa a și făcut. Artista a petrecut multe ore în studio, a muncit din greu și este mândră de felul în care s-a dezvoltat și tot ce a reușit să realizeze în ultimii doi ani.

„Sunt singură de doi ani. Mă știți, doar știți că eu am avut mereu relații lungi și mereu am vorbit despre asta. Este cred că prima dată când sunt atât de mult timp singură, după doi ani de zile, dar uite că am reușit să o fac și pe asta și să mă focusez pe mine.

Mai am momente când mă simt singură, dar e ok. Sunt focusată și chiar am realizat multe chestii pe care mi le-am propus anul ăsta și urmează și mai multe chestii. Și mă bucur că au dat roade. A dat roade munca mea, știu, și mă bucură chestia asta. Știi cum e, Dumnezeu le așază pe toate la timpul lor. Adică nu trebuie să te stresezi cu nimic, dacă te stresezi, nu se mai întâmplă ”, a declarat Alexandra Stan, potrivit unica.ro.

