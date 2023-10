Alexandra Stan duce o viață de lux, dar stă în chirie. De ce nu și-a cumpărat artista o locuință: „Nu sunt pregătită”

Alexandra Stan este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi, care se bucură de un succes imens în plan muzical, după o carieră pentru care a muncit ani la rând. A scos hit-uri pe bandă rulantă și a avut concerte în multe colțuri ale lumii. Chiar și așa, cu dragostea n-a stat chiar bine, căci a avut parte de relații fulgerătoare, din care a avut multe de învățat. De curând, artista a mărturisit că s-a mutat într-un nou apartament în București, după o viață petrecută în Constanța, orașul ei de baștină.

Alexandra Stan duce o viață de lux, plină de vacanțe și lipsită de griji. A încercat să dea uitării relațiile amoroase și să se concentreze pe cariera ei. Zis și făcut! Lucrurile au mers ca pe roate, vedeta s-a bucurat de concerte în multe colțuri ale lumii și a lansat piese pe bandă rulantă. Atunci când venea în România, artista mergea la Constanța, orașul ei de baștină. Acolo îi place să petreacă timpul, alături de sora și nepoțeii ei.

De curând, cântăreața și-a închiriat un nou apartament în București, însă nu prea a apucat să locuiască în el. Chiar dacă nu stă rău deloc la capitolul financiar, blondina a ales să stea cu chirie. Are motivele ei, cel puțin momentan, pentru care nu alege să-și cumpere propriul imobil.

„Nu, nu l-am cumpărat. Stau cu chirie deocamdată”, a explicat Alexandra Stan, pentru unica.ro

De ce nu și-a cumpărat Alexandra Stan propria casă

Alexandra Stan nu stă deloc rău cu banii, mai ales că a avut spectacole și evenimente la care a cântat în ultima vreme. În ciuda acestui lucru, blondina nu a vrut să-și achiziționeze propriul apartament, pentru că-i plac schimbările. A ales să stea în chirie până când va lua o decizie definitivă.

„Și anul trecut am vrut să-mi cumpăr apartament. M-am interesat, dar nu știu ce să zic, că piața în momentul de față e în continuă schimbare și cum se construiesc o grămadă…. și mă tot gândesc că la cât de mult mă mut eu și cât de mult plec, chiar are sens? Bine că într-adevăr, dacă te gândești la partea financiară, am oameni care mă sfătuiesc că mai bine să cumpăr, să îl închiriez.

Adică, nu știu, eu mă plictisesc foarte repede, eu m-am mutat în patru ani de trei ori, că mă plictisesc. Vreau altceva, nu știu ce mi-aș dori… mai degrabă o casă. Și mă gândesc. Dar nu sunt pregătită pentru casă, adică văd la ai mei ce înseamnă să ai casă, deci nu”, a spus celebra artistă, pentru sursa citată.