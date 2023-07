Alexandra Stan a dat cărțile pe față și a vorbit despre presupusa relație cu George Pușcaș! Formează sau nu cei doi un cuplu 

Alexandra Stan s-a bucurat mereu de succes în viața profesională, însă în cea sentimentală norocul a cam ocolit-o. De ceva timp, artista nu s-a mai afișat la brațul nici unui bărbat, însă de curând lucrurile au părut că ia o altă turnură. Cântăreața a fost văzută de mai multe ori în compania lui George Pușcaș, iar cei doi păreau destul de apropiați. Fapt ce a dus imediat la nașterea mai multor speculații și se vehiculează că aceștia ar forma un cuplu. Acum, Alexandra Satan a recunoscut totul și a dezvăluit natura relației pe care o are cu fotbalistul.

De ceva timp, Alexandra Stan se află tot mai des în compania fotbalistului George Pușcaș. Cei doi au fost surprinși în ipostaze destul de apropiate și au bifat mai multe vacanțe de lux împreună. Așa că de aici până la speculațiile legate de o posibilă relație între ei a mai fost doar un pas. Fanii au analizat atent situația, iar în cele din urmă au concluzionat clar: cei doi formează cel mai nou cuplu din showbiz.

Până de curând, protagoniștii poveștii de iubire nici nu au confirmat, dar nici nu au infirmat posibila relație. Însă, acum, Alexandra Stan a lămurit problema. Potrivit spuselor artistei, de George Pușcaș o leagă doar o relație de prietenie și nimic mai mult.

„Dacă mergi într-o vacanță cu niște oameni și sunt mai mulți oameni la o masă, nu înseamnă că ești cu unul din ei. Voi mă cunoașteți pe mine, eu sunt foarte sinceră. Dacă aveam o relație, eu eram prima care ieșea în față și ziceam”, a declarat Alexandra Stan, la Antena Stars.

Alexandra Stan și-a găsit sufletul pereche

Deși nu se află într-o relație, Alexandra Stan a mărturisit că are un „soulmate” (n.r. suflet pereche). Se pare că artista a întâlnit o persoană specială, însă pe cei doi îi desparte distanța. Se pare că acela care se află în gândurile vedetei este un anume Bobo, despre care artista a și lansat o piesă. Cei doi au legătură aparte, știu că se pot baza mereu unul pe altul, însă soarta nu a făcut să fie împreună.

Acum nu, adică iubesc așa, mai am un crush, să zicem, mai vorbesc. De exemplu, băiatul ăsta despre care am făcut piesa, Bobo. Am o relație așa, la distanță, de soulmate și atât cu el, dar fiecare e liber, adică suntem liberi. Nu, nu funcționează (n.r. o relație la distanță), tocmai de asta, e doar o chestie așa de soulmate și atât. El înseamnă ceva pentru mine și știe că sunt aici oricând poate el și vrea să mă sune

„Eu sunt aici pentru el, îl ajut cu tot ce pot, la fel și el. În fața mea poate să fie el cu adevărat, nu trebuie să aibă vreo mască sau ceva, dar nu are cum să funcționeze din punct de vedere al unei familii, de exemplu. Dacă vrei să îți faci o familie, sunt de părere că trebuie să ai un om care să se dedice. Și tu la fel, să te dedici. Nu ai cum să ai o relație la distanță, e foarte greu”, declara Alexandra Stan.

