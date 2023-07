Alexandra Stan și-a dat întâlnire la Neversea cu bărbatul care a salvat-o când era bătută: ”Hai să-ți zic ce mi-a făcut”

Calvarul prin care Alexandra Stan a trecut, acum mai bine de 10 ani, a lăsat urme în sufletul artistei, dar salvarea avea să vină de la un star internațional. J Balvin a ajuns la Neversea, iar cântăreața care a făcut furori cu Mr. Saxobeat s-a dus într-un suflet să-l întâlnească. I-a fost alături prin versurile muzicii sale, după cum a dezvăluit Alexandra, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

J Balvin este, deja, artistul internațional favorit al Alexandrei Stan, îl ascultă de când timpanele i-au fost ”alintate” pentru prima dată de muzica lui.

”Am simțit că nu sunt singură!”

CANCAN.RO: Ce face Alexandra Stan?

Alexandra Stan: Artistul meu internațional favorit este J Balvin. A venit la Neversea, iar eu am ajuns aici special pentru el, să-l văd.

CANCAN.RO: Dar ce ți-a făcut J Balvin de-ți place de el?

Alexandra Stan: Hai să-ți zic ce mi-a făcut: m-a ajutat foarte mult. Pentru că eu, când eram într-o relație în care sufeream, omul ăsta avea niște versuri care se potriveau exact cu ce trăiam eu. Și m-a ajutat să trec peste greutăți. Am simțit că nu sunt singură. Am simțit că cineva înțelege prin ce trec eu, chiar dacă nu mă cunoaște și, poate, niciodată nu o să mă cunoască. Am reușit să trec peste, datorită muzicii lui.

CANCAN.RO: Dar îți imaginezi câți oameni ai ajutat tu să treacă peste dramele lor, peste problemele lor?

Alexandra Stan: Sper din tot sufletul meu să fi fost așa.

”Am crescut aici, pe plajă!”

CANCAN.RO: Și tu ești un star internațional! Ție nu ți s-a urcat la cap asta niciodată?

Alexandra Stan: Nu am cum, crede-mă. Eu, aici, în Constanța, merg la supermarket și mă vede doamna aia și-i spun: sărut mâna, ce faceți, bine? Și zic, am ochelarii ăia, voiam să plătesc cu cardul, aoleu, nu mă recunoaște nimeni! `Nu te recunoaște nimeni, dar eu te recunosc`, mi-a zis doamna. Niciodată nu o să mi se urce la cap, niciodată!

CANCAN.RO: De unde vine asta, din educație?

Alexandra Stan: Da, de la ai mei. Părinții mei au fost în seara asta aici și taică-miu, care a fost aproape trei ani managerul meu, mi-a zis: bravo, ai evoluat! Și pentru mine a fost foarte ok.

CANCAN.RO: Părinții erau aspri cu tine?

Alexandra Stan: Nu. Dar tatăl meu a fost lângă mine, știa care-i show-ul meu. Și a contat mult pentru mine să-mi spună că am evoluat. Și nu am cum niciodată de unde sunt! Uite, eu am crescut aici, pe plajă.

