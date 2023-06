Alexandra Stan, adevărul despre viața sentimentală! Cine este bărbatul la care se gândește: „El înseamnă ceva pentru mine”

Alexandra Stan este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din România. În plan profesional, cântăreața se bucură de un real succes, însă în viața sentimentală nu a avut prea mult noroc. De ceva timp, nu a mai apărut la brațul niciunui bărbat în spațiul public, însă recent a admis că în viața ei există o persoană specială. Cine este bărbatul și în ce relații sunt cei doi?

După divorțul de Emanuel Necatu, Alexandra Stan nu pare că a mai întâlnit bărbatul potrivit pentru ea. La început de an, presa din Turcia specula o relație între cântăreață și portarul echipei de fotbal Fenerbahçe, Altay Bayındır, însă se pare că nu s-a materializat nimic între cei doi. Cu toate acestea, Alexandra Stan recunoaște că are un „soulmate”. Concret, blondina și-a găsit sufletul pereche, iar acesta este un bărbat zis „Bobo”, despre care cântăreața chiar a lansat o piesă. Cei doi au simțit o conexiunea fantastică atunci când s-au cunoscut și au fructificat-o, însă soarta nu a fost de partea lor.

Alexandra Stan a mărturisit că deși legătura cu Bobo este una puternică, lipsită de orice prejudecăți și inhibiții, cei doi au doar o relație specială, la distanță. Aceștia știu că se pot baza mereu unul pe altul, ca înseamnă mult unul pentru altul, însă distanța îi desparte, așa că relația nu este exclusivistă. Se bucură de conexiunea dintre ei destul de rar, așa că sunt liberi să își împartă timpul și cu alte persoane.

„Acum nu, adică iubesc așa, mai am un crush, să zicem, mai vorbesc. De exemplu, băiatul ăsta despre care am făcut piesa, Bobo. Am o relație așa, la distanță, de soulmate și atât cu el, dar fiecare e liber, adică suntem liberi. Nu, nu funcționează (n.r. o relație la distanță), tocmai de asta, e doar o chestie așa de soulmate și atât. El înseamnă ceva pentru mine și știe că sunt aici oricând poate el și vrea să mă sune”, a declarat Alexandra Stan, la Antena Stars.

„Sunt aici pentru el”

Alexandra Stan a mai mărturisit că Bobo este un bărbat foarte important pentru ea. Cei doi au o conexiune specială și pot să fie cu adevărat ei atunci când se află față în față. Însă, așa cum spuneam, distanța îi desparte, iar acesta a fost motivul pentru care legătura lor nu a putut să înflorească. Artista nu este adepta relațiilor la distanță și spune din start că un astfel de angajament nu are cum să funcționeze în viitor.

„Eu sunt aici pentru el, îl ajut cu tot ce pot, la fel și el. În fața mea poate să fie el cu adevărat, nu trebuie să aibă vreo mască sau ceva, dar nu are cum să funcționeze din punct de vedere al unei familii, de exemplu. Dacă vrei să îți faci o familie, sunt de părere că trebuie să ai un om care să se dedice. Și tu la fel, să te dedici. Nu ai cum să ai o relație la distanță, e foarte greu”, a mai spus Alexandra Stan.

