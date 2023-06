Sătulă de „băieți răi”, Alexandra Stan s-a combinat cu atacantul echipei naționale. Unde își consumă iubirea noul cuplu din showbizul românesc

Alexandra Stan este una dintre cele mai controversate artiste de la noi din țară. Numele ei a depășit granițele țării odată cu succesul piesei Saxobeat, care a ajuns să fie cântată până și de Selena Gomez, într-un show internațional. Românca a ajuns faimoasă și s-a putut bucura de concerte în multe colțuri ale lumii. Deși pe plan profesional totul a fost perfect mereu, nu putem spune același lucru și despre viața sentimentală. Vedeta a avut ghinion în dragoste, însă se pare că acum a tras lozul câștigător!

Alexandra Stan este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi din țară. Ce-i drept, vedeta se bucură de un mare succes peste hotare, unde zboară adesea pentru a susține diverse concerte. Dacă la capitolul carieră blondina stă de la foarte bine în sus, nu puteam spune același lucru și despre viața amoroasă. Asta pentru că românca noastră a avut parte de relații tulburătoare de-a lungul timpului, care au lăsat-o cu sechele. Ba chiar, artista lua pe toată lumea prin surprindere după ce anunțase că s-a căsătorit. În mare secret! Solista își găsise jumătatea, pe Emanuel Necatu, un bărbat care n-avea nicio legătură cu showbiz-ul românesc. Ei bine, lucrurile n-au stat așa cum se aștepta, iar la câteva luni de mariaj și-au spus adio. Nepotrivire de caracter, unul dintre motive.

Artista ne-a dezvăluit, de curând, cum stă cu dragostea: „Nu e nimeni, serios. Și nu vorbesc cu nimeni, adică am scris o piesă despre Bobo, despre sufletul meu pereche, băiatul ăla pe care l-am cunoscut anul trecut de ziua mea, la Tel Aviv. Și acum am făcut o piesă despre el. El este sufletul pereche, dar nu suntem într-o relație, el stă oricum în Berlin, e model, e mic, are 22 de ani, nu se pune!”.

Cu cine se iubește acum Alexandra Stan

După o perioadă în care a stat singură, lucrurile bune au început să apară în viața vedetei, iar soarele a răsărit pe strada ei. Sau pe cea din Mykonos, Grecia, acolo unde Alexandra Stan se distrează de pomină alături de unul dintre atacanții faimoși ai echipei naționale. Nu vă mai ținem mult pe jar și vă dezvăluim că româncă noastră se iubește cu George Pușcaș! Cel puțin așa reiese din imaginile controversate „scăpate” pe internet, unde vedeta apare în compania celebrului fotbalist.

Aceasta a ținut să-și etaleze talentul artistic la un restaurant din Grecia, acolo unde lua masa cu jucătorul de fotbal. Toată numai un zâmbet, Alexandra a petrecut momente frumoase alături de fotbalistul legitimat la Genoa. Și ca povestea să fie completă, blondina s-a pozat, zilele trecute, în tricoul echipei naționale, cel mai probabil, împrumutat de la Pușcaș.