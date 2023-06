El îi face zilele amare Alexandrei Stan! Are 22 de ani, e model în Berlin, iar artista i-a compus, de curând, o melodie

Ghinioanele se țin scai de Alexandra Stan, cel puțin în plan amoros. După mai multe relații nereușite și un mariaj de scurtă durată încheiat cu un divorț, artista încă mai speră că își va găsi alesul. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a oferit cele mai noi detalii despre idila pe care o trăiește. Relaționarea cu bărbatul vieții sale este complicată, la distanță, cu șanse mici de reușită, dar extrem de idealizată de blondină, care a compus și o piesă pe această temă.

Bobo este numele celui pe care Alexandra Stan îl consideră al său suflet pereche. Tânărul activează ca model, locuiește în Berlin, însă vârsta este un factor care le dă bătăi de cap îndrăgostiților. Manechinul are 22 de ani, aspect peste care interpreta nu poate trece, pe lângă distanța considerabilă care îi separă.

( NU RATA: BOALA TERIBILĂ DE CARE SUFERĂ ALEXANDRA STAN! ARTISTA NU SE VA PUTEA VINDECA NICIODATĂ )

Alexandra Stan încurajează intervențiile estetice, la care apelează cu recurență: „Trebuie să îți faci, ca femeie, intri în revizie!”

CANCAN.RO: De la ce se abține cel mai mult Alexandra Stan?

Alexandra Stan: În primul rând de la zahăr, gluten și lactate. Astea trei sunt cele mai importante și fac și fasting. În mod normal mănânc în jur de 15.00-16.00, apoi pe la 19.00 sau 21. 00. Dar evit să mănânc la orele acelea.

CANCAN.RO: Nu ți se face rău, mai ales că e și cald acum?

Alexandra Stan: Nu, m-am obișnuit. Iau vitamine.

CANCAN.RO: Spuneai că ai și niște celulită pe undeva și nu arăți chiar perfect, ești nemulțumită uneori de tine?

Alexandra Stan: Îți dai seama, toată lumea e nemulțumită, altfel n-ar mai exista saloanele astea, dacă femeile ar fi mulțumite de ele. Normal că sunt nemulțumită. Mă accept așa cum sunt, dar întotdeauna e loc de mai bine.

CANCAN.RO: Și pentru că suntem la lansarea unei clinici estetice, te-ai gândit ce intervenții ți-ai face, poate la 40 de ani?

Alexandra Stan: Eu oricum îmi fac și acum chestii, îmi fac din astea de riduri, îmi pun tratamente tot timpul. Tot trebuie să îți faci, ca femeie, intri în revizie. Important e să ți le faci finuț.

( CITEȘTE ȘI: ALEXANDRA STAN, APARIȚIE RARĂ PE STRĂZILE DIN BUCUREȘTI. OAMENILOR NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! A ÎNCĂLECAT PE TROTINETĂ ȘI… )

Alexandra Stan, dezvăluiri despre bărbatul care îi face zile amare: „Stă în Berlin, e model, e mic, are 22 de ani!”

CANCAN.RO: Cum arată viața sentimentată a Alexandrei Stan?

Alexandra Stan: N-arată în niciun fel. Nu e nimeni, serios. Și nu vorbesc cu nimeni, adică am scris o piesă despre Bobo, despre sufletul meu pereche, băiatul ăla pe care l-am cunoscut anul trecut de ziua mea, la Tel Aviv. Și acum am făcut o piesă despre el. El este sufletul pereche, dar nu suntem într-o relație, el stă oricum în Berlin, e model, e mic, are 22 de ani, nu se pune!

CANCAN.RO: Păi și dacă sunteți suflete pereche ce n-a funcționat?

Alexandra Stan: El are 22 de ani, stă în Berlin.

CANCAN.RO: Nu crezi că astea sunt preconcepții, că dacă vrem să ne iubim, ne iubim până la capăt?

Alexandra Stan: Ne iubim până la capăt, dar nu suntem într-o relație, fiecare e cu treaba lui. Dar eu încă mai sper să-mi întâlnesc sufletul pereche, prințul pe cal alb sau pe mai mulți cai putere.

( ACCESEAZĂ ȘI: ALEXANDRA STAN NU A ASCUNS NIMIC, ÎNTR-UN SUPER-INTERVIU PENTRU CANCAN.RO! ȘI-A TĂIAT IUBITUL DE PE LISTĂ! )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.