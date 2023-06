Boala teribilă de care suferă Alexandra Stan! Artista nu se va putea vindeca niciodată

Alexandra Stan (34 de ani) suferă de o boală despre care puțini știu. este vorba despre o afecțiune autoimună care, dacă nu este ținută sub control, ar putea să favorizeze creșterea inexplicabilă în greutate.

Pe cât de provocator arată, pe atât de multe eforturi face ca să se mențină într-o formă de invidiat. Se poate spune că Alexandra Stan este un sex simbol pe rețelele de socializare și nu numai, acolo unde, de cele mai multe ori, se expune în ipostaze provocatoare și deloc decente. În spatele unui trup armonios există o serie de sacrificii, iar cântăreața o poate confirma, însă, din cauza bolii autoimune de care suferă, regimul de viață a devenit și mai strict.

Cu ce boală a fost diagnosticată Alexandra Stan

Alexandra Stan a fost diagnosticată cu tiroidită Hashimoto, o afecțiune în care sistemul imunitar creează anticorpi care distrug glanda tiroidă determinând frecvent hipotiroidism. Boala poate fi ținută sub control cu ajutorul tratamentului medicamentos, care, însă, nu are efect fără un stil de viață echilibrat și fără excese.

Totodată, cântăreața a mărturisit că boala i s-a agravat în timpul competiției Survivor, acolo unde a suferit schimbări și dereglări homonale, dar și în perioada în care a fost plecată în America, de unde s-a întors cu 10 kilograme în plus.

„Aveam 10 kilograme în plus atunci când m-am întors din America. Mă îmbolnăvisem de glandă și eram dereglată total. Eu am tiroidită Hashimoto autoimună, dar reușesc s-o țin în frâu, în ultima vreme.

Nu consum gluten, lactate, zahăr, soia, alcool, mai deloc. Cafeaua, la fel, mai puțin, doar una de dimineața, înainte beam 3-4 cafele pe zi. Eu cred totuși că medicamentul e baza. E foarte riscant să te bazezi doar pe alimentație. Iau Euthyrox de 50 mg, atât am luat de la început, nu-l înterup că nu vreau să risc”, a declarat Alexandra Stan, zilele trecute, pentru .

Cum se manifestă tiroidita Hashimoto

Tiroidita Hashimoto progresează lent, în ani, însă există persoane care nu manifestă niciun simptom, chiar dacă anticorpii caracteristici TPO sunt prezenți în analizele de sânge. Aceștia determină deteriorarea cronică a tiroidei, insuficiența tiroidiană graduală și dezvoltarea gușei. Printre cele mai frecvente simptome ale hipotiroidismului se numără: oboseala și moleșeală, piele uscadă, căderea părului, sensibilitate crescută la frig, constipație, dureri articulare, menstruații abundente sau prelungite, depresie și pierderi de memorie.

Medicii nu cunosc cu exactitate cauzele pentru care sistemul imnun atacă glanda tiroidă. În urma cercetărilor, unii specialiști au ajuns la concluzia că de vină ar putea fi o bacterie sau un virus, în timp ce alții consideră că o afecțiune genetică ar putea declanșa această boală.