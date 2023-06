Porecla bizară pe care o avea Alexandra Stan în copilărie. De ce i se spunea „mațe uscate”

Alexandra Stan este, în prezent, una dintre cele mai populare artiste de la noi. De altfel, cântăreața în vârstă de 33 de ani și-a deschis sufletul, de nenumărate ori, și a vorbit despre viața personală și profesională. Printre detaliile pe care le-a dezvăluit, artista a spus că a avut o poreclă mai puțin obișnuită, în copilărie. Iată mai jos, în articol, de ce i se spunea „mațe uscate” sau „Olive”.

Multor persoane, în perioada copilăriei și adolescenței, li se atribuie diverse porecle de familie, prieteni sau colegii de la școală. Printre vedetele de la noi care s-au trezit poreclite se află și Alexandra Stan. Artista în vârstă de 33 de ani mărturisea la un program radio cum i se spunea, atunci când era mică.

Alexandra Stan era poreclită „mațe uscate” sau „Olive”

Alexandra Stan a mărturisit, în urmă cu câțiva ani, faptul că era avea o poreclă cât se poate de neobișnuită. Mai cu seamă, artistei i se spunea „mațe uscate” sau „Olive”. Cântăreața povestea că porecla a luat naștere în urma aspectului fizic pe care îl avea, când era mică. De altfel, era asemănată cu Olive, soția lui Popeye Marinarul.

„Mi se spunea în copilărie «mațe uscate». Pentru că eram foarte slabă. Mi se mai zicea și Olive, soția lui Popeye, care era foarte slabă. Iar eu eram slabă-slabă, și mai înaltă decât restul prietenelor mele”, dezvăluia artista la „Râzi cu Rusu și Andrei”, în 2021.

Artista a vorbit despre traumele din copilărie

De altfel, în cadrul unui alt interviu, Alexandra Stan vorbea despre anumite situații care au marcat-o în timpul copilăriei. Artista mărturisea că traumele „tot mai apar, mai dispar” și că există momente când se răsfrâng asupra relațiilor (cu partenerul sau exterioare). De asemenea, susține că terapia poate reprezenta un punct important din viața unui om. Artista a luat și ea parte la ședinte de terapie.

”Sunt ok. Traumele din copilărie bineînțeles că tot mai apar, mai dispar, uneori se văd mai mult în relații, adică în relația cu partenerul, alteori se văd mai mult în alt gen de relații. Câteodată, oamenii sunt surprinși că niște traume mai vechi din copilărie, pe care credeau că le-au vindecat, apar, poate, într-o relație de work, de exemplu, cu niște colegi. Felul în care te tratează îți aduce aminte de liceu sau te duce cu gândul în generală, când erai tratat într-un anumit fel, să zicem, dau un exemplu. Cred că e important să facem tot timpul terapie. Eu fac terapie, mai ales că am făcut un pas mare și consider că fiecare om e bine să aibă acolo un moment pentru el, când să se descarce”, a spus Alexandra Stan pentru Viva.

