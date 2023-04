Alexandra Stan, dezvăluiri despre viața sentimentală! Ce decizie radicală a luat artista: „Îmi este dor”

De ceva timp, Alexandra Stan nu s-a mai afișat în compania unui bărbat. După mariajul eșuat, artista pare că a renunțat la iubire, iar acum a vorbit deschis despre ce se întâmplă în viața ei sentimentală. Se pare în urmă cu ceva timp Alexandra Stan a luat o decizie radicală și nu are de gând să se abată de la ea. Ce a hotărât vedeta?

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Alexandra Stan a vorbit despre viața ei sentimentală. De mai bine de un an artista nu a mai avut un iubit și intenționează ca nici în următorii doi să nu aibă. Se pare că aceasta este într-o perioadă în care își dorește să se concentreze exclusiv pe carieră, așa că a decis să nu mai aibă legătură cu niciun bărbat pentru a putea face asta.

Cântăreața spune că atunci când este îndrăgostită este acaparată în totalitate de sentimente și nu se poate concentra pe altceva. Așa că acum preferă să pună stop vieții sentimentale și să se concentreze doare pe viața profesională.

„Acum sunt pe treabă. Acum sunt mai mult pentru sufletul meu decât am fost în trecut.(…) Dacă aș fi și îndrăgostită în momentul acesta, nu mai făceam nimic. Îmi este dor de starea de îndrăgosteală, dar în viața este vorba și despre alegeri și organizare.

Mi-am făcut un calcul, o sumă a tuturor alegerilor din prezent și mi-am calculat, am făcut o balanță și reiese că până la 35 de ani să mă focusez un pic mai mult pe carieră. Am spus de anul trecut, multă lume nu credea că o să mă țin de asta, dar a trecut un an și eu nu am avut nicio relație. Am fost super focusată, m-am mai distrat și eu ca orice om, am mai fost în club, dar în rest m-am concentrat foarte mult pe carieră”, a declarat Alexandra Stan.

„Vreau să îmi fac și eu o familie”

Chiar dacă pentru moment nu se gândește la relații amoroase, Alexandra Stan a făcut planurile de viitor. Spune că la 35 de ani își dorește să își întemeieze o familie, iar atunci se va apleca, din nou, asupra acestuia aspect. Deși este de părere că este extrem de greu să găsești persoana potrivită, Alexandra Stan nu și-a pierdut speranța.

„Nu e așa o mare șmecherie să te măriți. Este mai important să găsești pe cineva cu care să fii. Adică e mai greu să ai o familie decât să te măriți. Este foarte greu să ai o relație în zilele noastre, dar să ai o familie(…) trebuie oricând să faci sacrificii, ori că suferi tu ca bărbat, ori că suferi tu ca femeie că trebuie să te mai sacrifici, să stai cu copiii și nu mai ai timp pentru tine.

După 35 de ani aș vrea să îmi fac și eu o relație și o familie, până atunci m-aș ocupa de carieră. Trag tare că să îmi meargă și să fiu focusată pe carieră. Dacă este iubirea adevărată vine să te completeze, nu vine să te pună să alegi între carieră și dragoste. Pentru mine cel mai mult într-o relație contează sinceritatea”, a mai spus Alexandra Stan.

