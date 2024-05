Prințul William a făcut anunțul despre Kate Middleton. În ce stare se află, de fapt

Kate Middleton trece printr-o perioadă dificilă, fiind nevoită să urmeze un tratament pentru cancer. După aflarea acestei vești, Prințesa de Wales a primit multă susținere din partea celor care o îndrăgesc. Este alături de familie, are grijă de cei mici, iar soțul ei, Prințul William, este implicat în activitățile regale. Recent, fratele Prințului Harry a fost întrebat cum se simte partenera de viață, având în vedere că a trecut mai bine de o lună de când a făcut public anunțul. Detaliile se află mai jos, în articol.

În luna martie a acestui an, Kate Middleton făcea un anunț care șoca. Prințesa de Wales a fost supusă unor investigații medicale și, ulterior, unei operații. Medicii i-au dat un verdict crunt – suferă de o formă de cancer. Urmează un tratament și se află sub supraveghere medicală. În tot acest timp, partenerul ei de viață, Prințul William, a fost foarte implicat în activitățile regale. De altfel, nu s-a sfiit să răspundă la întrebările curioșilor, care fac referire la soția lui.

Prințul William a vorbit despre starea de sănătate a soției sale, Kate Middleton

Prințul William se afla într-o vizită oficială, marți, 30 aprilie, la un centru de prevenire a sinuciderilor din Newcastle. Tot atunci, moștenitorul Coroanei Britanice a fost întrebat cum se simte soția sa, Kate Middleton. Fără să stea pe gânduri, a oferit câteva detalii.

„Vă supăraţi dacă vă întreb cum se simt soţia şi copiii dumneavoastră?”, a fost întrebat Prințul de Wales.

Prințul William a oferit un răspuns la întrebarea adresată de femeie, la centrul respectiv. Prințul de Wales a mărturisit că întreaga familie este bine. Tot în cursul zilei de marți, angajamentele oficiale au fost reluate de Regele Charles al III-lea, bolnav și el de cancer.

„Toţi sunt bine, mulţumesc. Da, suntem bine”, a răspuns Prințul William, arată BFMTV.

Kate Middleton a vorbit deschis despre problemele de sănătate pe care le înfruntă, într-un videoclip public publicat în data de 22 martie 2024. Prințesa de Wales a fost diagnosticată cu o formă de cancer și, la momentul actual, urmează un tratament. A explicat faptul că a fost dificil să le spună copiilor că se confruntă cu această situație medicală.

„Sperăm că veți înțelege că, în calitate de familie, avem acum nevoie de timp, spațiu și intimitate în timp ce îmi termin tratamentul. Munca mea mi-a adus întotdeauna un sentiment profund de bucurie și aștept cu nerăbdare să mă întorc când voi putea, dar pentru moment trebuie să mă concentrez pe o recuperare completă. Pentru toți cei care se confruntă cu această boală, sub orice formă, vă rog să nu vă pierdeți credința sau speranța. Nu sunteți singuri”, a transmis Kate Middleton.

