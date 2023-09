Alexandra Stan a făcut mega-show în Loft Mamaia! A urcat pe scaune, a cântat și i-a uluit pe toți cu ținuta sexy

Alexandra Stan nu stă o clipă locului. Are, fata, energie, nu glumă, că de aia s-a cocoțat pe scaune și a dansat, în clubul Loft, de la Mamaia. Dar ce ținută a etalat cântăreața care dădea prima ei mare lovitură pe plan internațional cu Mr. Saxobeat! Nu e de ratat așa ceva! Stați pe CANCAN.RO, pentru că imaginile, prezentate în exclusivitate, sunt explozive.

Alexandra Stan a plecat cu prietenii la distracție. La Mamaia a aterizat artista și a ales Loft. Plin ochi era clubul, dar Alexandrei i-a plăcut atmosfera. S-a ”lipit” imediat de ea și abia dacă a mai coborât de pe scaunul pe care se cocoțase și dansa de zor.

Alexandra Stan a urcat pe scaune la Loft și s-a destrăbălat

Ținuta artistei? Ieșită din comun, ca de obicei. Alexandra nu se lasă până când nu iese din tipare. A reușit și acum cu perechea de blugi largi, cu multe franjuri și cu talia așa de joasă încât chiloțeii nu au mai fost deloc un mister pentru masculii care și-au rotit, cu siguranță, ochii în orbite. Nici sutienul nu a stat ascuns, că el a fost, în acea seară, și bluziță pentru faimoasa Alexandra.

Imagine numai bună de ”meditație” a oferit jucăușa cântăreață, care nu s-a oprit nici să-și tragă răsuflarea. Poate intervenția unei fane a mai ”calmat spiritele”. Admiratoarea i-a cerut Alexandrei să facă o poză cu ea și a primit, imediat, ”dedicația”.

Cum își menține silueta, deși are capricii culinare

E drept, artista are și ce arăta. Dar și muncește, nu glumă, la fizicul ei. Deși are capricii culinare, face pauze largi, în care o dă pe salate. Și, în doar câteva zile, arde tot ce e în plus. „Am fost în Ibiza înainte să merg în Constanța și am stat o săptămână acolo cu mare, soare, petreceri, distracție, relaxare, nu am avut nicio treabă acolo, tot în Constanța m-am încărcat. Când am fost în Canare, chiar am mâncat mult și mă îngrășasem, așa, la mâini, la picioare. De când am revenit în țară, am avut vreo două zile în care am mâncat super puțin, adică aseară am mâncat o salată, iar astăzi nu am mâncat nimic. Nu mai fac rău când îmi este foame. M-am obișnuit”, a declarat Alexandra Stan, potrivit ego.ro.

Are o regulă de aur, de la care nu se abate. Este adepta fasting-ului și ține dieta bazată pe acest principiu de mulți ani. Alexandra mănâncă doar într-un anumit interval orar și nu are restricții, dar apoi ia o mare pauză.

„Eu pot să mă motivez. Dacă știu că am treabă, am de filmat sau ceva, vreo 3-4 zile nu mănânc. Țin fasting și mănânc foarte puțin. Nu este sănătos, nu îndemn pe nimeni să facă asta, dar ca să dau surplusul ăla, supun corpul la un stres mai mare și apoi treptat încep și introduc, așa, o masă, două. Dar tot țin fasting, adică fastingul este lege la mine. Lege!”, a mai spus Alexandra Stan.

