Alexandra Stan a fost agresată din nou! Ce i-a făcut fostul iubit: ”M-a dat afară din casă”

De o bună perioadă de timp, Alexandra Stan își ține viața amoroasă departe de ochii curioșilor. De ani de zile nu s-a mai afișat în compania unui bărbat, însă asta nu înseamnă că a fost singură. A fost implicată într-o relație despre care a rupt tăcerea abia acum. A vorbit despre fostul iubit și a mărturisit că a fost, din nou, agresată.

În urmă cu ani de zile, un scandal de proporții izbucnea. Alexandra Stan era bătut și amenințată de fostul ei manager. Episodul violent a lăsat urme adânci pentru cântăreață, iar situația pare că s-a repetat. Nu la aceeași intensitate, dar artista a mărturisit că a fost, din nou, agresată, de data aceasta de fostul iubit.

Alexandra Stan a fost agresată din nou

Așa cum spuneam, Alexandra Stan nu s-a mai afișat de ceva timp în compania unui partener, dar asta pentru că și-a dorit să își țină viața privată departe de ochii curioșilor. Totuși, recent, aceasta a rupt tăcerea și a vorbit despre ultima sa relație. Se pare că nu a fost una prea fericită, iar cântăreața a fost agresată, din nou.

Mai exact, totul s-a întâmplat anul trecut. Relația a fost una abuzivă, iar de la abuzurile verbale s-a ajuns, în cele din urmă, și la cele fizice. Vedeta a fost dată afară din casă de fostul iubit, iar înainte să facă asta bărbatul a agresat-o și fizic.

Deși a împărtășit experiența prin care a trecut, Alexandra Stan nu a dezvăluit și identitatea agresorului. Ea a ales să țină totul ascuns și nici măcar prietenii ei nu știu despre cine este vorba.

„Eu cred că s-a întâmplat de mai multe ori din punct de vedere psihologic și emoțional (n.r. să treacă prin abuzuri). Dar am ajuns în punctul să se întâmple și fizic, asta pe mine m-a frapat. Când s-a terminat relația aceasta dintre mine și el, eu am plecat. M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme. Nu o să spun niciodată despre cine este vorba, nu am postat nimic, nu se știe despre cine e vorba, nici prietenii mei nu știu”, a declarat Alexandra Stan, la ZUnivers Podcasts.

Foto: Instagram