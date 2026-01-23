Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Paris Hilton, strălucitoare la lansarea unui nou documentar despre viața ei. Ce alte vedete au participat la eveniment

De: Daniel Matei 23/01/2026 | 06:10
Sursa foto: Profimedia
Paris Hilton, Sofía Vergara, Heidi Klum și alte vedete au participat la premiera din Los Angeles a documentarului „Infinite Icon: A Visual Memoir”, care prezintă cariera de cântăreață a lui Hilton.

Într-o declarație exclusivă acordată revistei PEOPLE la premiera noului ei film documentar, Infinite Icon: A Visual Memoir, marți, 20 ianuarie, Hilton, în vârstă de 44 de ani, a vorbit despre cât de special este să-i aibă pe copiii ei, Phoenix Barron, în vârstă de 3 ani, și London Marilyn, în vârstă de 2 ani, alături de ea.

„Este cel mai bun lucru din lume. Copiii mei sunt lumea mea, viața mea. Îi iau cu mine în jurul lumii în aventurile mele. Și amândoi iubesc atât de mult muzica! Sunt atât de mândri de mine. Așa că mă face să mă simt, într-adevăr, ca o mamă mândră și cool, doar faptul că copiii mei pot experimenta toate aceste lucruri din viața mea”, a spus Hilton.

Hilton i-a adus pe Phoenix și London la premiera mondială a noului ei film documentar.

Sursa foto: Profimedia

Paris Hilton a lansat un documentar despre cariera sa

Paris Hilton a mai spus că este extrem de mândră de copiii ei cu Carter Reum, și de faptul că aceștia au putut vedea povestea vieții ei pe marele ecran.

„Acest film surprinde pur și simplu un moment atât de special petrecut cu ei, când erau bebeluși. Este pur și simplu atât de special. Este ceva ce vom iubi și prețui pentru tot restul vieții noastre”, a declarat Hilton.

Vedeta a strălucit într-o rochie roz semi-transparentă, care a făcut-o să semene cu o prințesă. Ținuta cu o crăpătură laterală înaltă i-a scos în evidență picioarele subțiri. Sub rochie, ea a purtat un corset care i-a subliniat talia subțire.

Paris Hilton și Demi Lovato. Sursa foto: Profimedia

Carter, prezent și el la eveniment, a optat pentru un look mult mai casual decât ținuta spectaculoasă a soției sale, purtând o jachetă neagră simplă, blugi asortați și adidași alb-negru, dar și-a arătat devotamentul față de ea purtând un tricou cu posterul noului ei documentar.

Paris, care deține o avere de 400 de milioane de dolari, a fost însoțită și de o serie de celebrități la premiera de la Los Angeles, desfășurată la The Grove, inclusiv Demi Lovato, care a pășit alături de ea pe covorul roșu.

