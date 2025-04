Cea mai puternică rugăciune de Paște. Rostește aceste cuvinte astăzi, 20 aprilie 2025, și vei avea parte de noroc și bucurii!

Cea mai puternică rugăciune pe care credincioșii trebuie să o rostească de Paște. Spune aceste cuvinte din suflet astăzi, 20 aprilie 2025, și vei avea parte de bucurii, dar și de noroc!

În ziua sfântă de Paște, credincioșii celebrează Învierea lui Iisus Hristos, un moment care marchează biruința vieții asupra morții și speranța într-o mântuire veșnică. Una dintre cele mai profunde și puternice rugăciuni rostite de Paște este cea de Înviere, care aduce alinare și înnoire sufletească celor ce o spun cu credință.

Preoții pun un accent deosebit pe puterea acestei rugăciuni ca simbol al apropierii de Dumnezeu. Prin aceasta, credincioșii sunt îndemnați să fie mai buni și mai înțelegători unii cu alții, într-o lume unde este nevoie de multă iubire și compasiune.

Rugăciune de Paște

„Stapane Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ne‑ai invrednicit pe noi a trece vremea cinstitului si dumnezeiescului post de patruzeci de zile, care s‑a insemnat de Tine si s‑a dat noua prin Tine; Cel ce ai pus noua pocainta pentru mantuirea sufletelor si curatia trupurilor si spre izgonirea demonilor; Care ne‑ai aratat noua spre inchinare chipul cinstitei Tale cruci si ne‑ai daruit sa o sarutam cu atingerea nevrednicelor noastre buze.

Cel ce ne‑ai invrednicit sa auzim de invierea prietenului Tau Lazar si de intrarea Ta in Ierusalim, intampinat fiind de pruncii evreiesti care graiau, strigand: osana intru cei de sus. Si sa vedem mantuitoarele Tale patimi si sa ne inchinam dumnezeiestii Tale rastigniri, sulitei, trestiei, buretelui, pogorarii celei de pe cruce si ingroparii, si sa ajungem la cinstita si dumnezeiasca Ta inviere.

Pentru aceea, vazand ziua invierii Tale, cu bucurie strigam Tie, Hristoase Dumnezeul nostru, si impreuna cu ingerii, cu arhanghelii, cu heruvimii, cu serafimii, cu toti sfintii si cu preacurata Maica Ta, Te slavim, laudandu‑Te pe Tine, marele Dumnezeu si Mantuitorul nostru Iisus Hristos.

Si acum Te rugam, Stapane, pentru robii Tai acestia (N), care vin sub acoperamantul casei Tale celei sfintite, primeste pocainta lor si‑i iarta pe dansii, pentru invierea Ta, de multimea pacatelor celor nenumarate, stiute si nestiute, de voie si fara de voie. Curateste‑i ca pe desfranata ce plangea, si ca pe Petru care se lepadase si plangand cu amar iarasi l‑ai primit. Primeste smerenia si marturisirea robilor Tai, precum ai primit pe vamesul care cu suspin se ruga.

Pune frica Ta in inimile lor ca sa se teama de Tine si sa Te iubeasca din toata inima lor. Da‑le lor sa pazeasca toate poruncile Tale in toate zilele vietii lor, umbland dupa voia Ta. Invredniceste‑i pe dansii fara osanda sa vina si sa se impartaseasca cu preacuratul Tau Trup si cu cinstitul Tau Sange, ca, primindu‑le cu vrednicie, sa fie partasi imparatiei Tale, laudandu‑Te si slavindu‑Te pe Tine, impreuna cu Cel fara de inceput al Tau Parinte si cu Preasfantul si bunul si de‑viata‑facatorul Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.”

