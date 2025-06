Câți bani pierde Dumitru Dragomir din cauză că nu s-a asociat cu Pescobar: ”Niciun restaurant nu mi-a mers. A venit el și parcă a pus aur pe ele”

Dumitru Dragomir a rupt tăcerea! Care este adevărul despre legătura dintre el și Pescobar? Câți bani pierde lunar din cauză că nu a vrut să se asocieze cu afaceristul! A făcut dezvăluirile în exclusivitate pentru emisiunea Dan Diaconescu Direct!

Dumitru Dragomir i-a vândut lui Pescobar una dintre locațiile pe care le deținea. Cu atât mai mult, i-a vândut și două vapoare, în rate. Celebrul afacerist are viziune și nu se uită la bani atunci când vine vorba de investițiile pe care le face!

Dumitru Dragomir: De la mine a cumpărat, a dat 2 milioane 100 de mii și mai bagă în el cel puțin 1 milion 200 de mii. Dar face Minunea de Maglavid, cu săli de cinema, cu piscine, cu grădini suspendate, zici că ești pe altă lume.

Dan Diaconescu: Dar care e relația, care e adevărul între tine și Pescobar? Că mulți spun că banii lui Pescobar sunt banii lui Mitică Dragomir, că e în spate…

Dumitru Dragomir: Nu, că m-am și jurat în direct la televizor. A venit și a cumpărat locația aia mea din spatele telefonelor. A cumpărat-o, e a lui, e proprietar. Și a cumpărat în rate cele două vapoare ale mele. Dar noi am vândut și business-ul. Adică eu am contract cu parcurile și lacurile încă 15 ani de acum înainte. 40% din ce iau de la ei, plătesc la parcuri. Ăștia iau salariile de la mine și fac curat pe lac, muncim. Suntem o echipă de peste 11 oameni care țin lacul. Dacă o săptămână stai cu lacul și nu-l cureți, nu mai poți să stai de miros în București.

Dan Diaconescu: Deci nu ești tu în spatele lui.

Dumitru Dragomir: Nu, el plătește chirie. Și pentru vapoare, după ce le plătește integral, în rate, va fi proprietar. Iar pe ăla din spatele telefonului l-a cumpărat. Am fost un fraier, am mai spus-o, și eu am avut aproape cele mai frumoase restaurante din București, niciunul nu a mers cu mine. A venit ăsta și parcă a pus aur pe ele. N-am văzut în viața mea așa ceva!

Dan Diaconescu: Adică n-au mers cât au fost ale dumneavoastră?

Dumitru Dragomir: Ale mele n-au mers. Și dacă m-a rugat să mă asociez cu el…

Dan Diaconescu: El s-a dus și la Imperiul Leilor…

Câți bani pierde Dumitru Dragomir din cauză că nu s-a asociat cu Pescobar

Deși a avut oportunitatea de a deveni partener cu Pescobar, Dumitru Dragomir a refuzat oferta, alegând în schimb să îi închirieze spațiile. Acum recunoaște că a greșit: estimează că pierde în jur de 100.000 de euro lunar față de cât ar fi câștigat dacă accepta parteneriatul propus.

Dumitru Dragomir: I-am zis: „Du-te, bă, cu vaca de aici! Nu mai am încredere în Horeca. N-am încredere în restaurante! Ți le închiriez, îmi dai atâta, bine, nu, nu”. A zis: „Bine, domnule, nu vrei să te asociezi cu mine?” Și acum îmi pare rău. Cred că pierd cel puțin 100 de mii în fiecare lună.

Dan Diaconescu: Cât ai fi luat dacă rămâneai asociat cu el și nu cu chirie doar. Și el îți propunea ce? Tu să pui spațiu, el cu munca și să împărțiți jumate-jumate.

Dumitru Dragomir: Da, și eu n-am vrut. N-am avut încredere! Se supără, nu să supără, asta e. Și el a făcut niște lucruri de senzație. Nu te poți duce cu el, are o notorietate peste a mea.

Dan Diaconescu: Păi da, acum pe TikTok el e regele!

Dumitru Dragomir: Vai de mine și de mine! Am fost cu el, l-am bătut în Italia, că a făcut pariu cu mine „Hai să vedem care are notorietatea cea mai mare”, la Doma, acolo.

Dan Diaconescu: Pe stradă, la Milano?

Dumitru Dragomir: Da, la Milano. Și i-am zis „Nu te pune cu mine, că…” Și a zis: „Uite, de aici până acolo”. Și l-am bătut cu 4-1, mi se pare, cam așa ceva. Nu-i venea să creadă! (…) E un om serios, un copil serios. Ce vorbești cu el, literă de lege, de asta a și reușit! A dat lovitura cu Londra.

Dan Diaconescu: Dar el câștigă din restaurantele astea sau din ce vinde en-gros peștele la oameni, la restaurante?

Dumitru Dragomir: Din restaurante vinde, are 14 restaurante. Dacă câștigă, să câștige doar 100 de mii din restaurant, media, pe lună.

Dan Diaconescu: Și tot e un milion jumătate.

Dumitru Dragomir: Tot stă pe 16-17 milioane pe an câștig. Câștigă mult! Părerea mea că banii ăștia ia numai de la Londra și de la mare, de la noi.

