Zece ani de salariu fără să calce la muncă! Angajatul ”fantomă” a ajuns în fața magistraților

Un caz ieșit din comun a atras atenția opiniei publice din Kuweit, după ce un bărbat angajat la stat a fost descoperit că timp de zece ani nu s-a prezentat la locul de muncă, dar a continuat să primească salariul lunar. Autoritățile au decis să ia măsuri drastice, iar finalul procesului a adus o condamnare severă.

Curtea de Casație din Kuweit a hotărât ca bărbatul să execute cinci ani de închisoare, după ce două instanțe inferioare îl achitaseră anterior. Judecătorii au considerat că deciziile anterioare au fost eronate și au stabilit că faptele comise reprezintă o fraudă de proporții.

Ce pedeapsă a primit angajatul fantomă

Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, inculpatul va trebui să restituie sumele încasate pe nedrept. Este vorba despre 104.000 dinari kuweitieni, echivalentul a aproximativ 292.000 de euro. Acești bani reprezintă salariile primite de-a lungul ultimului deceniu, perioadă în care nu a îndeplinit nicio atribuție profesională.

Mai mult decât atât, instanța a decis aplicarea unei sancțiuni suplimentare. Bărbatul a fost obligat să achite o amendă egală cu dublul prejudiciului, ceea ce ridică suma totală la 312.000 dinari kuweitieni, echivalent a 876.000 de euro.

Bărbatul a încasat salariul lunar timp de 10 ani, dar nu a mers o zi la muncă

Individul lucra în cadrul departamentului de servicii pentru cetățeni, însă a fost demis din funcție după ce s-a constatat că nu mai participa la activitatea instituției. În ciuda absenței totale, acesta a continuat să figureze pe statul de plată și să beneficieze de salariu.

Decizia Curții de Casație marchează un punct de cotitură în acest dosar, demonstrând fermitatea autorităților în fața abuzurilor și a încercărilor de fraudă. Cazul a stârnit un val de reacții în societatea kuweitiană, fiind considerat un exemplu de neglijență administrativă, dar și de corupție la nivel individual.

Astfel, după un deceniu de absențe nemotivate, bărbatul va petrece ani în spatele gratiilor și va suporta consecințele financiare ale acțiunilor sale, într-un dosar care a devenit simbol al luptei împotriva abuzurilor din sistemul public.

