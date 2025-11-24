Tripleta penală din Buzău: acuzații grave la adresa liderilor PNL. ”Asta este adevărata poveste din spatele afișelor electorale”

Candidatura lui Mihai Răzvan Moraru la șefia CJ Buzău este rezultatul direct al unei frății formate din Adrian Mocanu, Narcis Moraru, Victor Mocanu (tatăl lui Adrian Mocanu), Gheorghe Coman și Ionuț Buliarcă, condamnat la 57 de ani. Jurnalistul Liviu Alexa afirmă, într-un material amplu că situația din organizația PNL Buzău ar fi departe de funcționarea normală a unui partid politic.

Potrivit acestuia, filiala ar fi ajuns să fie controlată de persoane cu profil controversat, despre care susține că ar avea dosare consistente, condamnări definitive și legături considerate periculoase.

Tripleta penală din Buzău

„De când a pus mâna pe PNL Buzău, Adrian Mocanu a transformat filiala într-o stație de epurare a penalilor, unde fiecare condamnat îşi găseşte un loc cald:

• Victor Mocanu – 3 ani şi 6 luni pentru corupţie;

• Gheorghe Coman – 1 an pentru corupţie;

•Ionuț Buliarcă – 57 de ani de închisoare în Thailanda pentru infracțiuni informatice;

• Narcis Moraru – 5 ani pentru complicitate la înșelăciune, proxenetism şi lipsire de libertate”.

Mocanu i-a plimbat prin toate formațiunile politice unde a pus mâna: PMP, ALDE, UNPR, PSRO, Pro România, AUR. O gaşcă migratoare, cu o singură constantă: probleme penale și un apetit nesǎțios pentru putere și bani publici.

Candidatura lui Răzvan Moraru a fost împinsă în fața fratelui său, Narcis Moraru, un bărbat cu un cazier destul de mare. Acesta a fost condamnat în anul 2008 la 5 ani cu executare pentru complicitate la înșelăciune, proxenetism, lipsire de libertate. Acesta a executat 1.106 zile la penitenciarul din Mândrești. După ce a fost eliberat condiționat, în anul 2015-2016 a fost cercetat pentru amenințare și șantaj, după ce victima a dezvăluit mesaj explicite de intimidare.

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț l-a trimis în judecată pe Narcis Claudiu Moraru, 29 de ani, din Buzău, acuzat de proxenetism, lipsire de libertate și înșelăciune, după ce ar fi recrutat 11 tinere – unele minore – promițându-le joburi bine plătite în țară și străinătate, pentru ca apoi să le oblige să se prostitueze în baruri din România. Fetele erau cazate în condiții mizere, supravegheate de bodyguarzi, deposedate de acte și șantajate prin contracte cu penalități uriașe. În dosar a fost cercetată și patroana unui bar din Roman, Speranța Mihaela Danciu, cauza ei fiind disjunsă pentru continuarea urmăririi penale pentru aceleași infracțiuni.”

Ionuţ Buliarcă, condamnat la 57 de ani de închisoare în Thailand

„Ionuţ Buliarcă, condamnat la 57 de ani de închisoare în Thailanda pentru infracțiuni informatice, nu este un figurant în poveste – este unul dintre oamenii apropiaţi ai lui Mocanu, parte din aceeași structură informală, aceiași bani, aceleași interese, aceeași cultură de rețea subterană.

Buliarcă este pupilul lui Silviu Roşioru, la care și domiciliază, un alt liberal autentic, consilier local PNL, fost candidat la Camera Deputaților, de altfel un individ extrem de violent.

Combinația aceasta – Mocanu, Buliarcă, Narcis Moraru – reprezintă un conglomerat de influență penală care s-a autoinfiltrat în PNL Buzău. Candidatul,,salvator”? Mihai Răzvan Moraru – produsul lor politic

Mihai Răzvan Moraru încearcă să vândă povestea unui antreprenor de succes sprijinit de liderii dreptei”.

Fiul lui Tudorel Toader este acuzat de șantaj și hărțuire

Alexandru Toader, lector de Drept și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, este acuzat de două studente că le-ar fi șantajat și hărțuit. Una dintre tinere susține că ar fi întreținut relații intime cu el atât în facultate, cât și la cabinetul său notarial din centrul orașului.

Polițiștii din Iași au efectuat verificări în cazul lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași, acuzat că ar fi hărțuit două studente pentru a le determina să treacă examenele. Alexandru Toader este fiul fostului ministru al Justiției, fost rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și fost judecător la Curtea Constituțională.

„Eu ți-am afișat opțiunile și tu decizi la urma urmei. Dacă tu vrei să continui în cariera asta sunt niște sacrificii de urmat. Și-așa nu poți să înveți nimic, ai emoții, ești prea emotivă, mai faci și terapie pe treaba asta. Dar de ce să dai bani la terapie? Soluția este să faci s*x cu mine”, a relatat una dintre studente despre discuțiile avute cu Toader, potrivit strictsecret.com.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, după ce a cedat avansurilor, fata a avut imediat remușcări și a renunțat la Facultatea de Drept: „am băut o săptămână”. De asemenea, Alexandru Toader, fiul fostului ministru a refuzat să comenteze aceste acuzații. „Momentan, eu vă zic că nu comentez. Da? Nu v-am zis nici «Da», nu v-am zis nici «Nu»”.

Una dintre tinere a povestit că bărbatul „era foarte relaxat, că la început el discută. Adică te face să te … Să crezi că e ceva normal. Adică, stau și eu cu tine la șpriț, la o țigară. E o nebunie, așa… Ne trăim viețile! Mi-a povestit de experiențele lui din facultate. Că avea nu știu ce fantezii. Visa să facă sex în roba de avocat. El e într-un întreg film”.

Una dintre tinere a mărturisit că, pe parcursul discuției, bărbatul închisese ușa de la cabinet pe dinăuntru. „Deja știam cum o să decurgă situația, pentru că auzisem și de la alte colege. Doar m-am ținut tare”, a precizat ea.

Toader ar fi întrebat-o ce vrea să facă după terminarea facultății, iar Anca s-a folosit de prilej: „M-a întrebat ce vreau să fac după și am zis «spre procuratură, chiar dacă se supără tata», el fiind avocat. (…) Și s-a potolit foarte tare și mi-a zis că «5 e bine?»”. „L-am întrebat de ce a încuiat ușa și a spus că din reflex. Când a auzit de tata s-a speriat și s-a liniștit”, a explicat studenta.

Cealaltă tânără, Cristina ( nume fictiv) a mărturisit că i-a cedat în seara în care a fost chemată la cabinetul lui de la Drept, după un test, în noiembrie. „A fost contact de două ori”, atunci seara și, la scurt timp, în cabinetul notarial din Centru.

Mai mult, Cristina a descris camera din cabinetul notarial: „El are în biroul lui notarial acolo o cameră cu trofeele lui de vânătoare. Ce-a vânat el…Acolo e cumva făcut un spațiu al lui unde acolo se întâmplă toate lucrurile. (…) O canapea maro, din piele. (…) Un cerb așa pe perete, aici e canapeaua, aici e o măsuță”, a spus tânăra.

Referitor la faptul că Toader era căsătorit, Cristina a mărturisit că acesta nu purta niciodată verigheta pe deget.

„Da, dar nu stătea niciodată cu verigheta pe deget în toate interacțiunile astea. Niciodată. Întotdeauna și-o dădea jos. O purta doar la cursuri. Întotdeauna în interacțiunile astea verigheta era dată jos. Niciodată nu o avea. Și eu observ asta, observ foarte bine. Pentru că noi vorbeam tot timpul. «Păi, uite, acum la cursul ăsta are verigheta». Venea următorul, nu o mai avea. Și eu le povestem la fete la fel «Măi, nici în birou, nici în biroul de la facultate nu avea verigheta».

Tatăl lectorului Alexandru Toader a reacționat la articol, catalogându-l drept „un articol de șantaj”.

«Sunteţi dispus, dacă aceste dovezi vor apărea, să renunţaţi la calitatea de cadru didactic», este mesajul respectivului articol! Indirect, este o campanie la adresa mea, purtată de către cei cărora prea mult bine le-am făcut. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline, iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine. Avem reprezentarea cine vânează şi pentru cine este vânat postul lui de la catedră. Este josnic şi nedrept să loveşti într-un om atacându-i copilul şi imaginea acestuia”, a scris Tudorel Toader, pe Facebook.

