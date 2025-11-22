Acasă » Știri » Prin ce trece dr. Cristian Andrei pe stradă, de când tinerele agresate de el au rupt tăcerea. Ce mesaj are pentru români: „Să vină să-mi spună”

Prin ce trece dr. Cristian Andrei pe stradă, de când tinerele agresate de el au rupt tăcerea. Ce mesaj are pentru români: „Să vină să-mi spună”

De: Denisa Iordache 22/11/2025 | 20:10
Cum se apără dr. Cristian Andrei de acuzațiile de agresiune

Doctorul Cristian Andrei, unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți de la noi, a vorbit despre scandalul de proporții în mijlocul căruia s-a aflat, după ce fostele lui paciente l-au acuzat de hărțuire intimă în timpul ședințelor de terapie. Ce a avut de spus? Află toate detaliile în articol! 

În urmă cu 2 săptămâni, spațiul online era plin de scandalul momentului: mai multe femei, foste paciente, îi aduceau acuzații grave celebrului doctor Cristian Andrei. Poveștile lor le poți citi AICI. 

Prin ce trece dr. Cristian Andrei, după scandal

Mai mult, el era acuzat că a practicat psihoterapia fără atestat legal. Cu o carieră de peste 20 de ani în spate și multe apariții televizate, acest scandal s-a resimțit asupra doctorului. Psihoterapeutul a postat un filmuleț în care vorbește despre această situație și mărturisește că realitatea este diferită. 

Medicul spune că a lucrat cu zeci de mii de persoane, așa că este posibil să fi greșit uneori, dar nu i s-a reproșat din partea vreunui pacient că ar fi avut de suferit din cauza acțiunilor lui. De asemenea, el a mărturisit că viața lui este schimbată de când aceste acuzații au devenit publice și că observă cum oamenii se uită diferit la el pe stradă. 

„Îmi dau seama că mulți dintre voi sunteți descumpăniți, poate dezamăgiți de ceea ce tot vedeți pe internet despre mine. Alții probabil că sunteți încă alături, mai ales cei care mă cunosc cu adevărat. Alții au plonjat direct în ură și lucrul ăsta simt că nu le face bine. Uneori, văd în privirile oamenilor de pe stradă când se uită la mine. Și, de aceea, trebuie să vă spun câteva lucruri. În primul rând, aș vrea să știți că, dinspre mine, toate aceste lucruri se văd complet diferit decât cum se văd pe internet. În al doilea rând, aș vrea să țineți cont de faptul că, de-a lungul activității mele profesionale, am avut de-a face cu zeci de mii de persoane. Am ajutat foarte mulți oameni și, cu siguranță, uneori am greșit.

Dar aș vrea un singur lucru. Este tot ce mi-aș fi dorit și încă îmi doresc. Și anume ca dacă cineva a suferit din cauza mea, să vină și să-mi spună, să se uite în ochii mei și să-mi spună „Doctore, m-ai făcut să sufăr. Am niște necazuri din cauza ta”. Însă, în toți acești ani, nu a venit nimeni. Nimeni nu a venit la mine să-mi spună că am greșit față de el sau față de ea. Și cu siguranță că aș fi avut nevoie să am cui să cer iertare, să pot să reglez lucrurile și încă mai am nevoia aceasta. Viața mea se schimbă radical în această perioadă și probabil că ar trebui să mulțumesc cuiva și să cer iertare cuiva. Încă mai aștept. Probabil că până la urmă așa va fi”, a spus dr. Cristian Andrei.

Cum se apără dr. Cristian Andrei de acuzațiile de agresiune: „Eu renunț la practică mâine.” Ce susține că a făcut cu cele două femei, în cabinet

Ce specializare susține dr. Cristian Andrei că are. Detalii neștiute despre copilăria lui: tatăl a făcut închisoare de două ori. Care e motivul?

