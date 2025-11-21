S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație

Andrei Zaharescu, consulul general al României din Africa de Sud a fost rechemat în țară de ministrul de Externe Oana Țoiu, după aproape 12 ani. Află mai multe detalii în articol!

Potrivi Gândul, consulul României la Cape Town din anul 2013, Andrei Zaharescu, a fost rechemat în țară printr-o hotărâre adoptată joi de Guvern. Această decizie îi viează și pe consulii din Rio de Janeiro și Bonn.

Andrei Zaharescu a primit lovitura de grație

Nu doar Andrei Zaharescu se află în această situație. Florin Marian Palade și Dan Moraru sunt și ei vizați de rechemarea în țară.

„S-a decis rechemarea de la post a următorilor consuli generali: Nicolae Zaharescu- consul general, Consulatul General al României la Cape Town Florin Marian Palade – consul general, Consulatul General al României la Rio de Janeiro Dan Moraru- consul general, Consulatul General al României la Bonn”, au transmis, joi, reprezentanții Guvernului. Comunitatea Românilor din Cape Town – Western Cape a inițiat o petiție în favoarea fostului consul. „Noi, membrii comunității românești din Cape Town, dorim să ne exprimăm profundul dezacord și îngrijorarea față de recentele afirmații și acuzații nefondate aduse domnului Consul General Andrei Nicolae Zaharescu, cu privire la numirea sa în funcția de reprezentant diplomatic al României în Cape Town”, se arată în petiție.

Andrei Zaharescu a fost trimit în Cape Town în anul 2013, în timpul guvernării lui Victor Ponta. Până la acel moment, el a fost jurnalist la Antena și mai apoi purtător de cuvânt al Guvernului Ponta.

