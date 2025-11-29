Acasă » Știri » Pe 18 mai 2006, un clujean a făcut un credit de 3.000 lei, la CEC, și a „uitat” de el. Cât a avut de plătit acum, după 19 ani

Pe 18 mai 2006, un clujean a făcut un credit de 3.000 lei, la CEC, și a „uitat” de el. Cât a avut de plătit acum, după 19 ani

De: Alina Drăgan 29/11/2025 | 12:24
Pe 18 mai 2006, un clujean a făcut un credit de 3.000 lei, la CEC, și a uitat de el. Cât a avut de plătit acum, după 19 ani
A făcut un credit de 3.000 lei, la CEC, și a "uitat" de el

Un clujean a reușit o „schemă” la care nimeni nu se aștepta. În data de 18 mai 2006, bărbatul a făcut un credit de 3.000 lei, la CEC, și a „uitat” de el. Timpul s-a scurs, el nu a plătit nicio rată, iar cazul a ajuns în instanță. Cât a avut de plătit acum, după 19 ani?

În anul 2006, în luna mai, clujeanul a făcut un credit la CEC (Casa de Economii și Consemnațiuni) – Sucursala Județeană Cluj. Împrumutul inițial fusese de 3000 lei, acordat pe o perioadă de 3 ani. Însă, bărbatul a uita să mai achite creditul.

Timpul a trecut, iar ulterior, din cauza neplății ratelor, creanța a fost cesionată către compania de recuperare care l-a dat în judecată.

Cât a avut de plătit acum, după 19 ani

Ei bine, datoria din 2006 a clujeanului a fost complet ștearsă de către judecători, care au decis în favoarea lui. Firma de recuperare a pierdut procesul. Mai exact, judecătorii clujeni au respins cererea companiei de recuperare de creanțe, instanța invocând prescripția dreptului material la acțiune.

Acțiunea în instanță a fost inițiată de compania către care a fost cesionată creanța, după ce clujeanul nu a mai plătit creditul. Compania solicita ca acesta să fie obligat la plata sumei de 2282,97 lei, reprezentând debit principal, la care se adăugau cheltuielile de judecată. Compania de recuperare susținea că datoria este certă, lichidă și exigibilă.

A făcut un credit de 3.000 lei, la CEC, și a „uitat” de el

Însă, judecătorii clujeni au invocat din oficiu excepția prescripției extinctive. Deoarece contractul a fost încheiat în 2006, se aplica Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, care stabilește un termen general de prescripție de 3 ani pentru a cere executarea silită.

Însă, în acest caz, instanța a stabilit că termenul de 3 ani a început să curgă cel mai târziu la data de 29.05.2008, moment în care CEC S.A. a întocmit o avizare de daună din cauza neplății sumelor datorate.

Având în vedere că cererea de chemare în judecată a fost depusă de recuperator abia pe 27.06.2025, instanța a constatat că termenul legal de 3 ani se împlinise cu mult timp înainte. Astfel, Judecătoria Cluj-Napoca a admis excepția prescripției extinctive și a respins cererea formulată de firma recuperatoare, considerând-o prescrisă. Hotărârea nu este definitivă.

