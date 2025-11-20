Acasă » Știri » Un IT-ist din Cluj-Napoca are salariu 16.000 lei/lună, dar este nemulțumit pe șefii lui. Care e motivul

De: Andreea Stăncescu 20/11/2025 | 15:27
Care este nemulțumirea angajatului

Un IT-ist cu experiență a stârnit discuții aprinse în mediul online după ce a împărtășit situația sa profesională, considerând că firma pentru care lucrează nu îl plătește pe măsura valorii pe care o aduce. Deși câștigă 16.000 de lei pe lună, el este nemulțumit și a cerut opinii ale internauților.

Un tânăr specialist IT a generat un val de reacții pe internet după ce a dezvăluit că firma la care lucrează îl facturează către client cu aproximativ 60 de euro pe oră, în timp ce salariul său net rămâne la 16.000 de lei pe lună. De aproape opt ani activează pe același proiect și, deși a cerut majorări salariale în repetate rânduri în ultimii doi ani, răspunsul primit a fost mereu același că firma trebuie să renegocieze tariful cu clientul.

„Salut, lucrez pentru o companie de outsourcing ce mă subînchiriază cu ~60 EUR pe oră (8h pe zi — la aceeași companie de aprox. 8 ani). Salariul meu este de aprox. 16k RON. Am cerut de 4-5 ori mărire în ultimii 2 ani, dar spun că trebuie să negocieze cu clientul o mărire… Este doar părerea mea sau profită de mine?”, este postarea tânărului.

Ce spune angajatul despre salariul său

Ce sfaturi a primit angajatul

Postarea a declanșat o discuție amplă. Mulți utilizatori au explicat că tariful încasat de firmă nu reprezintă profit curat, pentru că din cei circa 9.000 de euro încasați lunar pentru munca lui, compania plătește taxe, licențe, echipamente, salariile personalului de suport și acoperă perioadele nefacturabile. Astfel, profitul este mai mic decât pare, iar mărirea salariilor devine dificilă fără asumarea unor roluri de coordonare.

Mulți au sugerat că singura modalitate de a câștiga mai bine este trecerea pe PFA sau SRL și facturarea directă, ocolind intermediarii. Alții au avertizat însă că discuțiile directe cu clientul pot încălca clauze contractuale și pot duce la concediere. De aceea, opțiunile recomandate au inclus schimbarea proiectului, negocierea fermă a salariului sau căutarea unui nou loc de muncă.

