Cum au reușit doi deținuți din Târgu Jiu să spargă serverele penitenciarelor. Și-au transferat bani și au modificat pedepse

Probleme de securitate în sistemul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP)! Doi deținuți din Târgu Jiu au spart rețeaua de calculatoare din închisori şi au intrat în baza de date clasificate, la care au acces poliţiştii. Aceștia au făcut modificări de mai multe feluri, precum pedepse, fișe contabile, drepturi de muncă, mobilități interne și chiar evidențe medicale.

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) a făcut publice informații despre o breșă de securitate care a avut loc în închisorile din România. Doi deținuți din Penitenciarul Târgu Jiu ar fi accesat și modificat date interne, utilizând conturi oficiale ale angajaților. Mai mult decât atât, unul dintre ei s-a lăudat cu „reușita” în fața colegilor de celulă.

Cum au descoperit autoritățile breșa de securitate

După ce au spart rețeaua de calculatoare, deținuții și-au făcut de cap, făcând mai multe modificări importante. Aceștia au schimbat pedepse, fișe contabile, drepturi de muncă, mobilități interne și chiar evidențe medicale.

Mai mult decât atât, reprezentanții SNPP au transmis că au fost accesate și imagini de pe camerele de supraveghere, documente interne și date de securitate. Deținuții ar fi intenționat să cloneze sistemul și să îl vândă ulterior pe piața neagră.

Unul dintre bărbații implicați, închis chiar pentru infracțiuni cibernetice, s-ar fi declarat membru al rețelei Anonymous și s-ar fi lăudat cu ceea ce a făcut în fața colegilor de celulă, susținând că poate să îi elibereze. De asemenea, el a dat zile libere și a transferat bani din conturile altor deţinuţi.

„Inclusiv să poată da unui deţinut sau chiar sieşi zile câştig. […] A încercat să facă şi acest lucru, să dea zile câştig unui alt deţinut, acesta s-a speriat […] şi datorită acestui eveniment, noi am reuşit să identificam persoana în cauză”, a explicat preşedintele FSANP, Cosmin Dorobanţu.

Deținutul ar fi folosit un infochioşc, unde s-a logat cu contul unui poliţist care nu şi-a mai actualizat parola. Colegii de celulă au fost cei care l-au denunțat agenților din penitenciar. Totuși, suspiciuni au existat încă din septembrie 2025.

Atunci, o agentă din serviciul financiar a observat modificări inexplicabile în conturile mai multor deținuți. Documentele arătau că unul dintre ei ar fi făcut achiziții online în valoare de aproape 10.000 de lei cu fonduri create artificial prin sistem.

