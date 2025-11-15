Acasă » Știri » O nouă înșelătorie! Cum reușesc curierii falși să păcălească oamenii prin metoda „coletul”

O nouă înșelătorie! Cum reușesc curierii falși să păcălească oamenii prin metoda „coletul”

De: Alina Drăgan 15/11/2025 | 19:51
Păcăliți prin metoda „coletul” /Foto: Pexels

O nouă metodă de înșelătorie a apărut și deja a făcut numeroase victime. Este vorba despre metoda „coletul”. Polițiștii din Ploiești îl caută pe un individ care păcălește oameni prin această metodă. Bărbatul le cere sume de bani pentru presupuse colete pe care ar trebui să le primească. Cum funcționează totul?

Individul pe urmele căruia sunt polițiștii din Ploiești merge în magazine mici de cartier sau în cabinete aglomerate și spune că are de lăsat un pachet pentru unul dintre angajați. Solicită ramburs sume mici de bani. Astfel, profită de neatenția sau buna credință a oamenilor și dispare înainte ca aceștia să-și dea seama că au fost înșelați.

Păcăliți prin metoda „coletul”

Un bărbat de aproximativ 55 de ani, bine îmbrăcat și vorbăreț a reușit să păcălească numeroși oameni din Ploiești cu metoda „coletul”. Ultima lovitură a dat-o la un cabinet veterinar din oraș. Bărbatul a intrat în clădire, a profitat de aglomerație și le-a cerut angajaților 100 de lei pentru pachetul unui coleg ce nu se afla la muncă în acea zi.

„L-a descris puțin pe colegul nostru, ne-a lăsat numele, un număr de telefon. Colegele mele i-au dat suma respectivă și, în momentul în care s-au eliberat, l-au anunțat pe colegul nostru că i-au venit produsele comandate, solicitate. Și acesta a spus că nu știe despre ce este vorba și ne-am dat seama că e vorba de o înșelăciune”, a declarat Diana Marin, administratorul cabinetului.

Coletul pentru care individul a primit 100 de lei conținea două tirbușoane. Povestea a apărut pe rețelele sociale și mai mulți oameni au mărturisit că au fost înșelați în același mod de falsul curier. Se pare că acesta alege mici cabinete sau magazine de cartier unde profită de aglomerație. De asemenea, bărbatul își face bine temele înainte și culege informații.

„Cred că a filat zona. Știa intervalul orar la care nu este prezent colegul respectiv, ăsta a fost și motivul pentru care și-a permis să solicite suma aceasta în lipsa lui. După ce a plecat de la noi ar fi încercat și la agenții economici din zonă”, a mai spus Diana Marin.

Poliția a intrat în posesia imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și speră să-l prindă pe individ. Oamenii legii le recomandă cetățenilor să nu ofere sume de banii sau informații personale fără să verifice veridicitatea aspectelor în cauză.

