Un curier bengalez- eroul de la Glovo! A salvat un român agresat pe o stradă din București

Un curier bengalez a devenit erou după ce a salvat de la moarte un tânăr român. Livratorul este un exemplu demn de luat în considerare, mai ales după numărul ridicat de atacuri asupra muncitorilor din Nepal, Bangladesh sau Pakistan. Iată ce s-a întâmplat!

Cu toate că sunt deseori puși la zis și marginalizați de români, livratorii străini continuă să își facă meseria și să ofere și lecții de viață. Este și cazul lui Delour D, un curier bengalez stabilit în România, scrie MEDIAFAX.

Curierul i-a salvat viața românului

Străinul a devenit erou după ce a salvat de la moarte un tânăr român care fusese atacat cu o baionetă și o bâtă pe străzile din sectorul 3 al Capitalei.

Totul s-a petrecut atunci când curierul mergea spre locuința lui pe scuter, după o zi de muncă. Acesta a observat că patru bărbați au coborât dintr-o mașină marca BMW și au atacat un tânăr. Scenele s-au petrecut pe strada Brățării, aproape de Parcul Teilor din Sectorul 3 al Capitalei.

Cu toate că era trecut de miezul nopții, livratorul a intervenit în conflict pentru a-l salva pe român. După ce agresorii au pus victima la pământ, Delour D s-a apropiat de tânărul întins pe asfalt și l-a ajutat.

Românul, vizibil rănit, a fost salvat de livratorul care a apelat numărul de urgență. Tânărul bengalez i-a transmis operatorului că se află lângă o persoană care a fost înjunghiată cu o baionetă și lovită cu o bâtă în repetate rânduri.

Ajutorul lui rapid a fost foarte important pentru viața românului care a avut nevoie de 10 zile de îngrijiri medicale.

În declarațiile sale, curierul de la Glovo a mărturisit că s-a temut pentru viața lui, dar asta nu l-a oprit din a interveni.

”Poporul român este un popor pașnic și eu am făcut doar ce trebuia să fac”, a explicat livratorul bengalez, potrivit sursei citate.

Cei patru indivizi au fost identificați și trimiși în judecată pentru lovire sau alte violențe și tulburare a ordinii și liniștii publice.

