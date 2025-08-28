Cine este și la ce secție lucrează polițistul care a sărit în ajutorul livratorului străin. Agentul se afla în timpul liber

Caz revoltător în Capitală! Un tânăr de 20 de ani a lovit din senin un livrator străin, după care i-a spus să se ducă înapoi la el în țară. Din fericire, un polițist care ieșea din tură a văzut întreaga scenă și a intervenit imediat. L-a urmărit pe agresor și l-a încătușat. Află, în articol, cine este agentul salvator și la ce secție din București lucrează!

Marți seară, 26 august 2025, un tânăr a atacat un cetățean străin care livra mâncare. L-a oprit din mers și a început să îl lovească în față cu pumnul. Se pare că atacul a fost motivat de faptul că livratorul este un „invadator”, iar într-un „spirit civic” greu de înțeles atacatorul a vrut să își apere țara.

Cine este polițistul care i-a sărit în ajutor livratorului străin

După ce a fost atacat din senin, livratorul a încercat să ceară ajutorul trecătorilor, iar norocul său a fost un polițist, aflat în timpul liber, care a văzut totul și a intervenit. Bărbatul l-a imobilizat pe agresor și a așteptat intervenția colegilor săi.

Polițistul Marian Godină a fost cel care a făcut cazul public. De asemenea, el a dezvăluit și identitatea polițistului salvator. Numele agentului care a sărit în ajutorul livratorului este Andrei Jianu. Acesta lucrează la Secția 7 de Poliție în București.

„Ieri, 26 august 2025, un polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat și imobilizat de polițist. În urma administrării probatoriului, față de tânăr a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat magistraților, cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a precizat Poliția.

Tânărul de 20 de ani care a atacat cetățeanul străin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Miercuri, 27 august, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva agresorului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, comisă din motive rasiale și xenofobe.

