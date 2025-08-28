Acasă » Știri » Cine este și la ce secție lucrează polițistul care a sărit în ajutorul livratorului străin. Agentul se afla în timpul liber

Cine este și la ce secție lucrează polițistul care a sărit în ajutorul livratorului străin. Agentul se afla în timpul liber

De: Irina Rasoveanu 28/08/2025 | 12:05
Cine este și la ce secție lucrează polițistul care a sărit în ajutorul livratorului străin. Agentul se afla în timpul liber
Livrator străin, lovit de un român/ Sursa foto: Facebook

Caz revoltător în Capitală! Un tânăr de 20 de ani a lovit din senin un livrator străin, după care i-a spus să se ducă înapoi la el în țară. Din fericire, un polițist care ieșea din tură a văzut întreaga scenă și a intervenit imediat. L-a urmărit pe agresor și l-a încătușat. Află, în articol, cine este agentul salvator și la ce secție din București lucrează!

Marți seară, 26 august 2025, un tânăr a atacat un cetățean străin care livra mâncare. L-a oprit din mers și a început să îl lovească în față cu pumnul. Se pare că atacul a fost motivat de faptul că livratorul este un „invadator”, iar într-un „spirit civic” greu de înțeles atacatorul a vrut să își apere țara.

Cine este polițistul care i-a sărit în ajutor livratorului străin

După ce a fost atacat din senin, livratorul a încercat să ceară ajutorul trecătorilor, iar norocul său a fost un polițist, aflat în timpul liber, care a văzut totul și a intervenit. Bărbatul l-a imobilizat pe agresor și a așteptat intervenția colegilor săi.

Polițistul Marian Godină a fost cel care a făcut cazul public. De asemenea, el a dezvăluit și identitatea polițistului salvator. Numele agentului care a sărit în ajutorul livratorului este Andrei Jianu. Acesta lucrează la Secția 7 de Poliție în București.

Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România:...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...

„Ieri, 26 august 2025, un polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat și imobilizat de polițist.

În urma administrării probatoriului, față de tânăr a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat magistraților, cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a precizat Poliția.

Andrei Jianu, polițistul care l-a ajutat pe livrator/ Sursa foto: Facebook

Tânărul de 20 de ani care a atacat cetățeanul străin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Miercuri, 27 august, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva agresorului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, comisă din motive rasiale și xenofobe.

Citește și: Incident șocant în Capitală! Trei livratori Glovo au fost atacați cu lopeți, ciomege și o seceră. Poliția a intervenit de urgență

Tags:
Iți recomandăm
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
Știri
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Știri
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în Capitală
Mediafax
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
UE pregătește cel mai mare atac asupra intimității digitale: toate mesajele criptate ar putea fi scanate automat
Adevarul
UE pregătește cel mai mare atac asupra intimității digitale: toate mesajele criptate ar...
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în...
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
Mediafax
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o...
Parteneri
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi fi foarte empatică, dar și severă”. Daniel Pavel, un nou show de senzație
Click.ro
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
„Eu sunt poliția”. Cine este tânărul agent care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din București. Acesta a fost arestat
Antena 3
„Eu sunt poliția”. Cine este tânărul agent care l-a prins pe agresorul livratorului asiatic din...
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă”
Digi 24
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge...
VIDEO Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe și mașini
Digi24
VIDEO Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe și mașini
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis...
Este sau nu ziua de 8 septembrie liberă pentru părinți
kanald.ro
Este sau nu ziua de 8 septembrie liberă pentru părinți
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren,...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de...
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
go4it.ro
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă a divorțat! Reacția lui spune mult!
Viva.ro
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă...
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se întâmplă, de fapt, în familia fostului ministru PSD
Fanatik.ro
Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se...
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Până la urmă, tot la mine ajunge!” Ce artificiu a făcut patronul CFR-ului. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’...
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei....
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
Romania TV
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
World of Tanks face pasul către viitor
Go4Games
World of Tanks face pasul către viitor
TAXA a dispărut din România. Reguli noi pentru proprietarii de imobile. Se aplică de la 23 august 2025
Capital.ro
TAXA a dispărut din România. Reguli noi pentru proprietarii de imobile. Se aplică de la...
Cine îl susține de fapt pe Rizea. Makaveli face dezvăluirea
evz.ro
Cine îl susține de fapt pe Rizea. Makaveli face dezvăluirea
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Gandul.ro
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii...
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără
as.ro
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu...
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să...
Cine este Andrei, polițistul aflat în timpul liber care l-a prins și l-a imobilizat pe tânărul care a agresat un livrator străin în București?
radioimpuls.ro
Cine este Andrei, polițistul aflat în timpul liber care l-a prins și l-a imobilizat pe...
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: “Mi-au zis să aleg eu între Lixandru şi Baba!”
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă:...
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a...
Știrile zilei, 22 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 22 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
Haziran, primele imagini cu fetița sa și a lui Luis Gabriel. Cum arată camera micuței
După divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu face dezvăluirile: trăiește viața la maximum! ”Am ...
După divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu face dezvăluirile: trăiește viața la maximum! ”Am fost neastâmpărat!” Planul de toamnă al vedetei PRO TV și implicarea băieților
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Cum reduci facturile la energia electrică, potrivit specialiștilor. Ce trucuri utile au pentru tine
Ioana Tufaru a ajuns cu ambulanța la spital! Ce diagnostic i-au pus medicii: „Dureri cumplite”
Ioana Tufaru a ajuns cu ambulanța la spital! Ce diagnostic i-au pus medicii: „Dureri cumplite”
Cum arată Prințesa Lilibet acum. Prințul Harry și Meghan Markle au publicat o imagine cu micuța ...
Cum arată Prințesa Lilibet acum. Prințul Harry și Meghan Markle au publicat o imagine cu micuța lor superbă
”Tratamentul” aplicat de Irina Fodor la Asia Express: ”Nu s-a lipit nimic de mine!” Ce au făcut ...
”Tratamentul” aplicat de Irina Fodor la Asia Express: ”Nu s-a lipit nimic de mine!” Ce au făcut colegii de producție pentru vedeta TV
Vezi toate știrile
×