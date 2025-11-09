Acasă » Știri » Premieră absolută de Black Friday! Ce a pățit o persoană care a făcut o comandă pe eMag, la 8 minute după ce a plasat-o

De: Anca Chihaie 09/11/2025 | 08:32
Foto: Profimedia

Start spectaculos de Black Friday 2025 la eMAG. Milioane de comenzi și o premieră neașteptată la doar câteva minute de la lansare.

Black Friday 2025 a debutat în forță pe eMAG, cel mai mare retailer online din România, care a dat startul oficial al celor mai așteptate reduceri din an. Platforma a atras un număr impresionant de vizitatori încă din primele ore, iar ritmul cumpărăturilor a atins cote record. Într-un context de efervescență digitală fără precedent, cumpărătorii au profitat de ofertele actualizate în timp real, iar sistemele logistice ale companiei au fost puse la încercare de un val uriaș de comenzi.

Premieră absolută de Black Friday

Campania a început cu o premieră absolută: la doar opt minute după ce și-a finalizat comanda, un client a primit deja confirmarea de expediere.

„Prima comandă livrată la easybox și ridicată în 8 MINUTE!”, au scris cei de la eMAG pe Facebook.

Până ieri la ora 13:10, bilanțul provizoriu al Black Friday 2025 indica peste 2,44 milioane de produse comandate, cu o valoare totală de 706 milioane de lei. Media per client s-a situat la 1.420 de lei, un nivel ce confirmă apetitul crescut al românilor pentru reducerile masive din această perioadă.

Platforma a înregistrat un trafic impresionant: 7,7 milioane de vizite, dintre care 84% provenite de pe dispozitive mobile, semn că telefoanele au devenit principalul instrument de cumpărături online. Utilizatorii au navigat intens printre paginile cu oferte, generând în total 162,5 milioane de afișări, echivalentul a 190 de ani și 336 de zile de timp petrecut pe site într-o singură dimineață.

Pe segmentul logistic, 80% dintre comenzi au provenit din localități unde există puncte easybox, semn că livrarea automată a devenit o preferință dominantă. Dintre acestea, 55% urmează să fie ridicate din easybox, 42% vor fi expediate prin curier, iar restul de 3% vor ajunge la destinație prin showroom-uri sau oficii poștale.

Diversitatea produselor cumpărate în primele ore de campanie confirmă amploarea evenimentului. În oferta specială s-au regăsit bilete la festivaluri și experiențe unice (6.105 bucăți), peste o mie de nopți de cazare, 4,2 kilograme de aur și monede, dar și peste 33.000 de kilograme de carne de porc, un produs tradițional în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă. De asemenea, clienții au comandat 14 automobile, 13.000 de pachete de sănătate și 2.750 de servicii de transport, demonstrând că interesul pentru produse și servicii variate depășește granițele clasice ale comerțului online.

