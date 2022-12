Sorina Guță, operată de urgență! Ce a pățit prima soție a manelistului Nicolae Guță

Prima soție a lui Nicolae Guță a ajuns de urgență pe mâna medicilor! Ce s-a întâmplat cu Sorina Guță. Toate detaliile, în articolul de mai jos.

Clipe grele pentru Sorina Guță! Manelista a a întâmpinat o serie de probleme de sănătate și a ajuns pe mâna medicilor. După ce a avut probleme cu inima, Sorina Guță nu are parte de liniște nici acum. Fosta soție a lui Nicolae Guță a fost operată de urgență zilele trecute.

Ce s-a întâmplat cu Sorina Guță

Sorina Guță a declarat că și-a rupt piciorul și a fost operată, iar timp de două luni nu are voie să calce pe picior.

„Acum am ieșit din spital, mi-am rupt piciorul și l-am operat. Acum sunt bine, slavă Domnului! Am călcat pe trepte greșit și mi l-am rupt de la gleznă.

M-am operat acum câteva zile și astăzi sunt acasă. M-au operat, două luni nu am voie să calc pe picior, asta e, încercările vieții. Acum sunt acasă”, a spus Sorina Guță, pentru Spynews.ro.

Cum s-a întâmplat totul

Sorina a mai spus că era bolnavă în momentul în care și-a rupt piciorul, iar dintr-un moment de neatenție, fosta soție a lui Nicolae Guță a ajuns din nou, pe mâna medicilor. Problemele se țin lanț de ea, după cum reiese din declarațiile făcute.

„Când mi-am rupt piciorul am fost și răcită, că de aia n-am fost atentă nici cum am călcat. Eu n-am voie să răcesc la plămâni, eu sunt dependentă de oxigen, dar n-am mai folosit o perioadă oxigen, m-a atins Dumnezeu cu mila lui. Atunci când am răcit am început să iau iar oxigen, iar când am pus oxigenul la nas, când să mă dau jos de pe trepte jos am călcat greșit și mi-am rupt piciorul. A fost foarte grav, dar Dumnezeu nu e ca omul, Dumnezeu e Dumnezeu”, a mai declarat Sorina, pentru sursa menționată anterior.

