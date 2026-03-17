Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather

De: Iancu Tatiana 17/03/2026 | 08:32
Vremea jonglează cu speranțele noastre că, în sfârșit, va veni primăvara. Meteorologii AccuWeather au transmis vești nu prea plăcute și au anunțat că temperaturile scad semnificativ. În timp ce în unele zone apare Vortexul Polar, în București se vor înregistra temperaturi negative.

Săptămâna aceasta apar schimbări, iar de la soare și valori ridicate, vom fi martorii unor diferențe între zi și noapte de 11 grade. Chiar dacă ziua va fi caldă, pe timpul nopții, în cazul în care plănuiți să mergeți la vreo petrecere, trebuie să știți că se va înregistra -1 grad.

Când vine frigul în București, conform specialiștilor?

Săptămâna aceasta, joi, 19 martie, vremea se schimbă radical în Capitală. Chiar dacă săptămâna începe cu zile călduroase, totul se strică noaptea, atunci când se va înregistra va fi -1 grad. Pe timpul zilei de 19 martie, soarele încearcă să iasă din nori, dar nu va avea prea multe șanse. Zilele care urmează vor fi la fel de plăcute, iar gradele din termometre urcă treptat. Săptămâna care urmează aduce vești mai bune: maximele vor fi de 15 grade, în timp ce minimele vor fi de 5 grade. În perioada 22-25 martie, vremea se încălzește, iar soarele va fi din ce în ce mai prezent.

Această lună are schimbări majore. De la grade cu minus, dar soare în timpul zilei, până la vreme care depășește temperatura medie din București specifică acestei perioade. În ultima parte a lunii, situația ia o întorsătură și va ploua patru zile consecutiv. Luni, 29 martie, până vineri, 3 aprilie, bucureștenii trebuie să își pregătească umbrelele pentru că în șase zile din cele șapte ale săptămânii vor fi precipitații. În data de 31 martie, va fi cald și va fi ziua în care se va înregistra cea mai ridicată valoare de temperatură de la sfârșitul lunii. Ziua vor fi 13 grade, iar pe timp de noapte, temperaturile minime vor înregistra 6 grade. În primele zile ale lunii aprilie, gradele vor scădea și noaptea va fi mai frig, înregistrându-se minime de 2 grade.

Citește și:

Cum se menţine Iulia Pârlea în formă, la 40 de ani. Secretul despre silueta prezentatoarei: „Nu am ținut niciodată dietă”

Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026

Am descifrat codul secret al Biancăi de la Survivor. Ce înseamnă „X6” și „X10”, de fapt
Știri
Am descifrat codul secret al Biancăi de la Survivor. Ce înseamnă „X6” și „X10”, de fapt
O banală stație de autobuz a devenit subiect de dispută online. În ce oraș din România se află
Știri
O banală stație de autobuz a devenit subiect de dispută online. În ce oraș din România se află
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
Mediafax
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților...
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia din 17 octombrie 2025
Gandul.ro
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine înoată acum în Lacul Constanța!”
Adevarul
Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine...
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran...
Un meteorolog a căzut de pe trotinetă în timp ce transmitea în direct la un post de televiziune
Mediafax
Un meteorolog a căzut de pe trotinetă în timp ce transmitea în direct...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
Click.ro
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026:...
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Digi 24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
Digi24
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă...
Motorina a trecut de 9 lei și benzina s-a scumpit cu 15 bani! Unde se vinde cel mai ieftin carburant și ce urmează
Promotor.ro
Motorina a trecut de 9 lei și benzina s-a scumpit cu 15 bani! Unde se...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la 400 RON
go4it.ro
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la...
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia din 17 octombrie 2025
Gandul.ro
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia...
Am descifrat codul secret al Biancăi de la Survivor. Ce înseamnă „X6” și „X10”, ...
Am descifrat codul secret al Biancăi de la Survivor. Ce înseamnă „X6” și „X10”, de fapt
O banală stație de autobuz a devenit subiect de dispută online. În ce oraș din România se află
O banală stație de autobuz a devenit subiect de dispută online. În ce oraș din România se află
Povestea incredibilă dintre Denis și Vanessa Drăguș: se cunosc de la 10 ani. Fotografia care a emoționat ...
Povestea incredibilă dintre Denis și Vanessa Drăguș: se cunosc de la 10 ani. Fotografia care a emoționat internetul
Jador, acuzat de violență în relația cu Oana: ”Mi-a zis că a bătut-o”. Adevărul despre scandalul ...
Jador, acuzat de violență în relația cu Oana: ”Mi-a zis că a bătut-o”. Adevărul despre scandalul din 2024
Povestea desertului Pavlova – prăjitura care a declanșat o rivalitate internațională
Povestea desertului Pavlova – prăjitura care a declanșat o rivalitate internațională
Volodimir Zelenski a semnat decretul. Are legătură cu România și este ceva unic în istoria statelor ...
Volodimir Zelenski a semnat decretul. Are legătură cu România și este ceva unic în istoria statelor vecine
Vezi toate știrile