Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather

Vremea jonglează cu speranțele noastre că, în sfârșit, va veni primăvara. Meteorologii AccuWeather au transmis vești nu prea plăcute și au anunțat că temperaturile scad semnificativ. În timp ce în unele zone apare Vortexul Polar, în București se vor înregistra temperaturi negative.

Săptămâna aceasta apar schimbări, iar de la soare și valori ridicate, vom fi martorii unor diferențe între zi și noapte de 11 grade. Chiar dacă ziua va fi caldă, pe timpul nopții, în cazul în care plănuiți să mergeți la vreo petrecere, trebuie să știți că se va înregistra -1 grad.

Când vine frigul în București, conform specialiștilor?

Săptămâna aceasta, joi, 19 martie, vremea se schimbă radical în Capitală. Chiar dacă săptămâna începe cu zile călduroase, totul se strică noaptea, atunci când se va înregistra va fi -1 grad. Pe timpul zilei de 19 martie, soarele încearcă să iasă din nori, dar nu va avea prea multe șanse. Zilele care urmează vor fi la fel de plăcute, iar gradele din termometre urcă treptat. Săptămâna care urmează aduce vești mai bune: maximele vor fi de 15 grade, în timp ce minimele vor fi de 5 grade. În perioada 22-25 martie, vremea se încălzește, iar soarele va fi din ce în ce mai prezent.

Această lună are schimbări majore. De la grade cu minus, dar soare în timpul zilei, până la vreme care depășește temperatura medie din București specifică acestei perioade. În ultima parte a lunii, situația ia o întorsătură și va ploua patru zile consecutiv. Luni, 29 martie, până vineri, 3 aprilie, bucureștenii trebuie să își pregătească umbrelele pentru că în șase zile din cele șapte ale săptămânii vor fi precipitații. În data de 31 martie, va fi cald și va fi ziua în care se va înregistra cea mai ridicată valoare de temperatură de la sfârșitul lunii. Ziua vor fi 13 grade, iar pe timp de noapte, temperaturile minime vor înregistra 6 grade. În primele zile ale lunii aprilie, gradele vor scădea și noaptea va fi mai frig, înregistrându-se minime de 2 grade.

