Contre după ce Lavinia a renunțat la ‘salariul de 20.000 de euro’ la Pescobar. Cine susțin internauții că ar fi tatăl ei + adevărul despre hainele de firmă

Plecarea Laviniei Stoica din echipa lui Pescobar continuă să stârnească reacții puternice, mesaje aprinse și teorii care mai de care mai dramatice. Dacă tânăra a ales să nu explice detaliat motivul rupturii profesionale, internauții s-au ocupat de restul, analizând fiecare fotografie, fiecare mișcare și chiar trecutul familiei sale. Iată cu ce s-ar ocupa tată acesteia!

La scurt timp după ce anunțul despărțirii profesionale a devenit public, secțiunea de comentarii de pe contul oficial de Instagram al Laviniei Stoica s-a umplut de întrebări, suspiciuni și reacții surprinzătoare. Unii dintre fanii lui Pescobar s-au arătat mirați de decizia bruscă a Laviniei, mai ales pentru că în online circula un zvon persistent: acela că tânăra ar fi avut un salariu extrem de generos. Nici nu a fost nevoie de confirmări, internetul a făcut ce știe mai bine: a speculat. Mai multe conturi au început să distribuie o întrebare care devenise virală: „Cum poți renunța la zeci de mii de euro pe lună?”.

Cine susțin internauții că ar fi tatăl Laviniei

Pe de altă parte, alți utilizatori au început să conteste mitul luxului absolut. Ei au susținut, tot din zvonuri online, că stilul Laviniei ar fi fost mult mai modest decât părea în videourile ajunse virale. „Nu tot ce pare scump e și scump” comentau unii, făcând comparații între haine, accesorii și stilul de viață prezentat pe rețelele sociale. Alții au interpretat plecarea ca pe o dorință de independență, o încercare a tinerei de a se desprinde de etichetele care o urmăreau de când se alăturase proiectelor lui Pescobar.

În timp ce unii utilizatori dezbăteau partea financiară, alții au adus în discuție familia Laviniei. În mediul online au apărut rapid comentarii care susțin că tânăra ar proveni dintr-o familie înstărită, zvonuri potrivit cărora tatăl ei ar conduce o mare asociație agricolă, cu utilaje și terenuri de valoare.

„Fata nu era plătită 20.000 mii lunar, ei se îmbogățesc și folosesc oamenii! Ea a fost folosită la maximum pe bani puțini și nu cred că au avut ceva împreună, era doar un joc online pt fraieri! Bine că ai plecat, Lavinia, Paul caută doar să folosească fete și să îl coste foarte puțin! Singurul plătit bine e bucătarul, atât.” „Nu cred că stătea ea pe 5.000 de lei pe lună. Era îmbrăcată numai cu haine de lux și avea viață frumoasă lângă el, până și dantura i-a făcut-o tot el. A plecat pentru că nu a vrut să îi mărească salariul. Să vedem acum cât o să stea lângă un bărbat obișnuit, dacă nu o avea și ală o grămadă de bani. Tinerele în ziua de azi numai la bărbați de peste 40 de ani se uită și cu bani mulți.” „Femeia are bani de când se știe… tatăl ei are mare asociație agricolă cu mii de hectare si utilaje de milioane de euro. Nu înțeleg cum a acceptat atâta înjoseală din partea unui moldovean b$%^*#.” „Nici nu știi cum arată hainele de lux! Singura ei geantă originală era LV Alma, atât, și ochelarii LV! Fata era îmbrăcată foarte ieftin, conducea o mașină bună benz. În România, dentistul nu costă mult, eu îmi fac dantura în afară și plătesc de 3 ori dublu față de România. Iar haine de lux și bijuterii… știu foarte bine cum arată să faci shopping la Wiena de 20K într-o zi doar 😂! Nu este cazul Laviniei, Paul a folosit-o doar! Fata o să ajungă sus, fata… Paul, bine că a lăsat-o să plece, să îi mulțumească lu Dumnezeu, știu ce vorbesc!”, sunt doar câteva comentarii la postarea Laviniei.

