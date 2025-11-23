Acasă » Știri » Cum își petrece Lavinia timpul de când nu mai lucrează pentru Pescobar. Ce face cu iubitul nou prin casa

Cum își petrece Lavinia timpul de când nu mai lucrează pentru Pescobar. Ce face cu iubitul nou prin casa

De: Anca Chihaie 23/11/2025 | 15:13
Cum își petrece Lavinia timpul de când nu mai lucrează pentru Pescobar. Ce face cu iubitul nou prin casa
Pescobar a fost ”părăsit” și de Lavinia/ sursă foto: Instagram

O nouă poveste stârnește valuri: plecarea Laviniei Stoica din echipa lui Pescobar și noua ei viață, complet diferită de cea pe care o avea până de curând. Dacă publicul se obișnuise să o vadă mereu în umbra celebrului antreprenor, implicată în proiectele lui, acum tânăra se află într-un capitol cu totul nou, ce pare să îi prindă de minune.

Schimbarea a venit brusc, iar internetul a luat foc la scurt timp după ce în mediul online s-au vehiculat fel și fel de speculații legate de motivul despărțirii profesionale dintre cei doi. În timp ce fanii încercau să descifreze misterul, Lavinia a ales să păstreze tăcerea, să nu dea explicații și să își vadă de propriul drum. Iată cum s-a afișat Lavinia!

Cum își petrece Lavinia timpul de când nu mai lucrează pentru Pescobar

Dar adevărata surpriză nu a venit din partea zvonurilor privind plecarea ei, ci din ceea ce trăiește Lavinia acum. Departe de agitația proiectelor, de programul încărcat și de expunerea constantă, tânăra pare să fi intrat într-o perioadă liniștită, aproape intimă, în care se redescoperă într-o nouă ipostază: aceea de femeie îndrăgostită.

Deși nu a prezentat oficial cine este bărbatul care îi zâmbește acum în culisele vieții ei, urmăritorii au observat rapid schimbarea. Postările Laviniei s-au transformat în mici fragmente de fericire, detalii fugitive despre timpul petrecut acasă, cadre calde, romantice. Cea mai intrigantă a fost o fotografie în oglindă, în care silueta unui bărbat apărea lângă ea, însă chipul era ascuns cu grijă, un detaliu care, evident, a aprins instant imaginația internetului.

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Lavinia și iubitul ei/foto: Instagram

De ce atât de mult mister? Ei bine, tocmai acest joc al subtilităților îl face pe public să creadă că Lavinia se bucură intens de noua relație, dar își dorește să o protejeze. În tot acest timp, cei doi par să petreacă clipe de calitate împreună, chiar în confortul casei.

Foto: Instagram

CITEȘTE ȘI: După Larisa, și Lavinia l-a lăsat pe Pescobar! Managerița cu cel mai mare salariu de la Tavernă e OUT

NU RATA: Cine e șoferul lui Pescobar, după ce patronul de la Taverna Racilor a rămas fără permis. Ea îi conduce Lamborghiniul de 400.000 de euro

Tags:
Iți recomandăm
Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat
Știri
Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat
Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor Dan a promulgat-o, e oficial!
Știri
Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor Dan a promulgat-o, e oficial!
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi obscene. „Am înjurat că am vrut eu. Știu că suntem live”
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat
Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 53. Două sunt diferite, le puteți găsi?
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 53. Două sunt diferite, le puteți găsi?
Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor ...
Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor Dan a promulgat-o, e oficial!
Fiica Ronei Hartner vrea să își deschidă afacere în Franța. Ce studii are Rita Sumayla
Fiica Ronei Hartner vrea să își deschidă afacere în Franța. Ce studii are Rita Sumayla
Bilețelul lipit pe afișier prin care o studentă din Cluj și-a anunțat vecinii că „îmi sărbătoresc ...
Bilețelul lipit pe afișier prin care o studentă din Cluj și-a anunțat vecinii că „îmi sărbătoresc ziua în această seară”. Ce s-a întâmplat la 23:59
BANC | Bărbatul, amanta și liftul
BANC | Bărbatul, amanta și liftul
Vezi toate știrile
×