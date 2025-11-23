Cum își petrece Lavinia timpul de când nu mai lucrează pentru Pescobar. Ce face cu iubitul nou prin casa

O nouă poveste stârnește valuri: plecarea Laviniei Stoica din echipa lui Pescobar și noua ei viață, complet diferită de cea pe care o avea până de curând. Dacă publicul se obișnuise să o vadă mereu în umbra celebrului antreprenor, implicată în proiectele lui, acum tânăra se află într-un capitol cu totul nou, ce pare să îi prindă de minune.

Schimbarea a venit brusc, iar internetul a luat foc la scurt timp după ce în mediul online s-au vehiculat fel și fel de speculații legate de motivul despărțirii profesionale dintre cei doi. În timp ce fanii încercau să descifreze misterul, Lavinia a ales să păstreze tăcerea, să nu dea explicații și să își vadă de propriul drum. Iată cum s-a afișat Lavinia!

Cum își petrece Lavinia timpul de când nu mai lucrează pentru Pescobar

Dar adevărata surpriză nu a venit din partea zvonurilor privind plecarea ei, ci din ceea ce trăiește Lavinia acum. Departe de agitația proiectelor, de programul încărcat și de expunerea constantă, tânăra pare să fi intrat într-o perioadă liniștită, aproape intimă, în care se redescoperă într-o nouă ipostază: aceea de femeie îndrăgostită.

Deși nu a prezentat oficial cine este bărbatul care îi zâmbește acum în culisele vieții ei, urmăritorii au observat rapid schimbarea. Postările Laviniei s-au transformat în mici fragmente de fericire, detalii fugitive despre timpul petrecut acasă, cadre calde, romantice. Cea mai intrigantă a fost o fotografie în oglindă, în care silueta unui bărbat apărea lângă ea, însă chipul era ascuns cu grijă, un detaliu care, evident, a aprins instant imaginația internetului.

De ce atât de mult mister? Ei bine, tocmai acest joc al subtilităților îl face pe public să creadă că Lavinia se bucură intens de noua relație, dar își dorește să o protejeze. În tot acest timp, cei doi par să petreacă clipe de calitate împreună, chiar în confortul casei.

