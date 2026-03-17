Denisa, sora lui Raul care a murit în Alaska, a venit la Chefi la cuțite. Dezvăluiri tulburătoare

De: Irina Vlad 17/03/2026 | 11:55
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Denisa Timișag, sora lui Raul, studentul român găsit fără viață într-un lac din Alaska, a făcut o serie de confesiuni dureroase despre fratele ei. Tânăra a fost prezentă în ediția de luni, 16 martie, a emisiunii Chefi la cuțite. 

În urmă cu aproape un an, povestea lui Raul Timișag a impresionat o țară întreagă. Originar din Suceava, tânărul de 21 de ani era student în anul III la SNSPA, în București și plecase în Statele Unite ale Americii să lucreze – prin programul studențesc Work and Travel și era angajat la un hotel din Alaska.

În timpul liber, românul a ieșit pe lacul DeLong împreună cu mai mulți prieteni români, unde s-a aventurat pe apă – pe placa de paddleboarding. Raul nu știa să înoate și nici nu purta vestă de salvare. La un moment dat, a căzut de pe placă și a fost înghițit de ape.

Denisa, sora lui Raul, declarații dureroase la Chefi la cuțite

Trupul neînsuflețit al lui Raul a fost găsit câteva ore mai târziu de către echipele de scafandri. La nici un an distanță, sora tânărului a făcut declarații în lacrimi despre legătura pe care o avea cu fratele ei. Prezentă în ediția de luni, 16 martie 2026, de la Chefi la cuțite, tânăra îi aduce un omagiu omului care a crezut cel mai mult în ea și în pasiunea ei pentru gastronomie.

Denisa și Raul își doreau să devină antreprenori și să își deschidă o cofetărie, însă planul lor a fost sortit eșecului. În memoria fratelui ei, tânăra vrea să ducă la bun sfârșit proiectul pe care îl aveau împreună.

Denisa, sora lui Raul, vrea să îi îndeplinească visul fratelui ei/ sursă foto: captură video

”Fratele meu, Raul, știa că îmi place să fac prăjituri. Toată lumea știa, dar nimeni nu avea încredere în mine cum avea el. Terminase anul 1 de facultate, s-a dus în Alaska cu Work and Travel, s-a dus doar să facă bani. M-a sunat pe 28 iulie și mi-a zis că sunt prea puțini bani pentru ce vrea el să facă, dar prea mulți ca să îi țină pe dreapta. Știa că mie îmi place să fac prăjituri și mi-a zis: Cum ar fi să am o cofetărie? Când mi-a dat Raul telefonul a fost cea mai minunată zi din viața mea”, a declarat Denisa Timișag, la Chefi la cuțite.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iulia Pârlea, urmărită de un bărbat mascat! A intrat peste ea în mașină, iar vedeta a înghețat: „Pusesem pe story locația”
Știri
Iulia Pârlea, urmărită de un bărbat mascat! A intrat peste ea în mașină, iar vedeta a înghețat: „Pusesem…
Veste minunată pentru români! Se întâmplă de la 1 aprilie 2026: ratele devin mai mici
Știri
Veste minunată pentru români! Se întâmplă de la 1 aprilie 2026: ratele devin mai mici
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
Mediafax
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a...
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag de Paște
Gandul.ro
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară
Adevarul
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din...
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum s-au infiltrat agenții nord-coreeni în marile companii de IT
Digi24
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum...
Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității
Mediafax
Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității
Parteneri
Cum a ajuns Elena Cârstea la doar 50 kg după AVC! Imagini șocante cu artista celebră
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns Elena Cârstea la doar 50 kg după AVC! Imagini șocante cu artista...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
Click.ro
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026:...
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Digi 24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Ce se ascunde în spatele amenințărilor lui Trump la adresa NATO
Digi24
Ce se ascunde în spatele amenințărilor lui Trump la adresa NATO
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
go4it.ro
Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag de Paște
Gandul.ro
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag de Paște
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iulia Pârlea, urmărită de un bărbat mascat! A intrat peste ea în mașină, iar vedeta a înghețat: ...
Iulia Pârlea, urmărită de un bărbat mascat! A intrat peste ea în mașină, iar vedeta a înghețat: „Pusesem pe story locația”
Veste minunată pentru români! Se întâmplă de la 1 aprilie 2026: ratele devin mai mici
Veste minunată pentru români! Se întâmplă de la 1 aprilie 2026: ratele devin mai mici
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Tatăl vitreg al lui Alexandru Stoian și Hans Gruber sunt invitații ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Tatăl vitreg al lui Alexandru Stoian și Hans Gruber sunt invitații zilei
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 9 + 1 + 9 + 1 x 0 + 1 = ?
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 9 + 1 + 9 + 1 x 0 + 1 = ?
Ilan Laufer a fost lovit de o mașină! Fostul ministru se afla pe trotinetă, alături de copii
Ilan Laufer a fost lovit de o mașină! Fostul ministru se afla pe trotinetă, alături de copii
Cu ce se ocupă Adi Rus, soțul Vlăduței Lupău! S-a lăsat de fotbal și s-a făcut antreprenor
Cu ce se ocupă Adi Rus, soțul Vlăduței Lupău! S-a lăsat de fotbal și s-a făcut antreprenor
Vezi toate știrile