Denisa, sora lui Raul care a murit în Alaska, a venit la Chefi la cuțite. Dezvăluiri tulburătoare

Denisa Timișag, sora lui Raul, studentul român găsit fără viață într-un lac din Alaska, a făcut o serie de confesiuni dureroase despre fratele ei. Tânăra a fost prezentă în ediția de luni, 16 martie, a emisiunii Chefi la cuțite.

În urmă cu aproape un an, povestea lui Raul Timișag a impresionat o țară întreagă. Originar din Suceava, tânărul de 21 de ani era student în anul III la SNSPA, în București și plecase în Statele Unite ale Americii să lucreze – prin programul studențesc Work and Travel și era angajat la un hotel din Alaska.

În timpul liber, românul a ieșit pe lacul DeLong împreună cu mai mulți prieteni români, unde s-a aventurat pe apă – pe placa de paddleboarding. Raul nu știa să înoate și nici nu purta vestă de salvare. La un moment dat, a căzut de pe placă și a fost înghițit de ape.

Denisa, sora lui Raul, declarații dureroase la Chefi la cuțite

Trupul neînsuflețit al lui Raul a fost găsit câteva ore mai târziu de către echipele de scafandri. La nici un an distanță, sora tânărului a făcut declarații în lacrimi despre legătura pe care o avea cu fratele ei. Prezentă în ediția de luni, 16 martie 2026, de la Chefi la cuțite, tânăra îi aduce un omagiu omului care a crezut cel mai mult în ea și în pasiunea ei pentru gastronomie.

Denisa și Raul își doreau să devină antreprenori și să își deschidă o cofetărie, însă planul lor a fost sortit eșecului. În memoria fratelui ei, tânăra vrea să ducă la bun sfârșit proiectul pe care îl aveau împreună.

”Fratele meu, Raul, știa că îmi place să fac prăjituri. Toată lumea știa, dar nimeni nu avea încredere în mine cum avea el. Terminase anul 1 de facultate, s-a dus în Alaska cu Work and Travel, s-a dus doar să facă bani. M-a sunat pe 28 iulie și mi-a zis că sunt prea puțini bani pentru ce vrea el să facă, dar prea mulți ca să îi țină pe dreapta. Știa că mie îmi place să fac prăjituri și mi-a zis: Cum ar fi să am o cofetărie? Când mi-a dat Raul telefonul a fost cea mai minunată zi din viața mea”, a declarat Denisa Timișag, la Chefi la cuțite.

