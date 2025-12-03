Acasă » Știri » BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției

BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției

De: Alina Drăgan 03/12/2025 | 20:26
BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției
BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției

Profesoara universitară Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în guvernul Adrian Năstase (2000-2004), a decedat miercuri, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Din primele informații, se pare că aceasta ar fi suferit un infarct.

Ministru al Justiției și profesor universitar, Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1961. În ani 1969 și în 1982, ea a urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg.

A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției

Profesoara universitară Rodica Stănoiu, fost ministru a Justiției în guvernul Adrian Năstase, a decedat astăzi, 3 decembrie, potrivit gandul.ro. Aceasta s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Pentru moment nu se cunoaște cauza decesului. Însă, potrivit unor surse, ea ar fi suferit un infarct.

Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință
Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

După ce a absolvit Facultate de Drept și a terminat studiile la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg, în anul 1975, Rodica Stănoiu a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române.

De asemenea, în anul 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC. Din anul 1995 și până în anul 2005, Rodica Stănoiu a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 a ocupat aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Începând cu anul 1996, Rodica Stănoiu a ocupat funcția de senator în cadrul Parlamentului României timp de trei mandate, iar între 2000 și 2004, a fost Ministru al Justiției. În mandatul de ministru al Rodicăi Stănoiu, Ministerul Justiției a avut o contribuție esențială la aderarea României la Uniunea Europeană.

Sebastian Felecanu, avocatul care și-a aruncat iubita gravidă de la etajul 6, condamnat definitiv! Câți ani va sta în spatele gratiilor

Când a depistat Roxana Moise boala nemiloasă, de fapt. Ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte să moară

Tags:
Iți recomandăm
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume
Știri
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară…
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Știri
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate
Mediafax
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost...
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
Gandul.ro
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson:...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu...
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a...
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Mediafax
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui...
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez -...
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
go4it.ro
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
Gandul.ro
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din ...
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Incendiu la Promenada Mall din Capitală! Oamenii au fost evacuați de urgență
Incendiu la Promenada Mall din Capitală! Oamenii au fost evacuați de urgență
Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO
Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO
Incendiu la un târg de Crăciun din Capitală! O căsuță din lemn a aras ca o torță
Incendiu la un târg de Crăciun din Capitală! O căsuță din lemn a aras ca o torță
Horoscop 4 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu o rudă
Horoscop 4 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu o rudă
Vezi toate știrile
×