BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției

Profesoara universitară Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în guvernul Adrian Năstase (2000-2004), a decedat miercuri, 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Din primele informații, se pare că aceasta ar fi suferit un infarct.

Ministru al Justiției și profesor universitar, Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1961. În ani 1969 și în 1982, ea a urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg.

A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției

Profesoara universitară Rodica Stănoiu, fost ministru a Justiției în guvernul Adrian Năstase, a decedat astăzi, 3 decembrie, potrivit gandul.ro. Aceasta s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Pentru moment nu se cunoaște cauza decesului. Însă, potrivit unor surse, ea ar fi suferit un infarct.

După ce a absolvit Facultate de Drept și a terminat studiile la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg, în anul 1975, Rodica Stănoiu a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române.

De asemenea, în anul 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC. Din anul 1995 și până în anul 2005, Rodica Stănoiu a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 a ocupat aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Începând cu anul 1996, Rodica Stănoiu a ocupat funcția de senator în cadrul Parlamentului României timp de trei mandate, iar între 2000 și 2004, a fost Ministru al Justiției. În mandatul de ministru al Rodicăi Stănoiu, Ministerul Justiției a avut o contribuție esențială la aderarea României la Uniunea Europeană.

Sebastian Felecanu, avocatul care și-a aruncat iubita gravidă de la etajul 6, condamnat definitiv! Câți ani va sta în spatele gratiilor

Când a depistat Roxana Moise boala nemiloasă, de fapt. Ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte să moară