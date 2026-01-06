Haos în Caraibe! Vedetele și milionarii au rămas blocați pe insule după operațiunea din Venezuela

Vacanțele de Anul Nou s-au transformat într-un coșmar neașteptat pentru staruri, magnați și personaje-cheie ale vieții mondene internaționale. În urma operațiunii SUA din Venezuela, zeci de celebrități au rămas blocate în Caraibe, cu avioanele la sol și planurile date peste cap.

Sâmbătă seara, secretarul american al transporturilor a ordonat închiderea spațiului aerian din jurul Venezuelei, în contextul operațiunii spectaculoase de capturare a lui Nicolás Maduro. Decizia a blocat atât zborurile comerciale, cât și avioanele private care urmau să aducă înapoi la „realitate” staruri, moguli și multimilionari plecați în escapadele lor luxoase de Anul Nou.

Vedete și milionari, blocați pe insulele din Caraibe

Astfel, mii de pasageri au rămas captivi pe insulele exclusiviste din Caraibe. Printre cei blocați în St. Barts și în insulele vecine se numără nume sonore din sport, de la Hollywood și din lumea mondenă. Potrivit Page Six, vedete precum Queen Latifah, Mike Tyson, Natalie Portman sau Leonardo DiCaprio s-au trezit peste noapte fără nicio cale rapidă de întoarcere.

Disperați să plece, unii au încercat să ajungă cu barca pe insule mai mari, precum Saint Martin sau Anguilla, sperând că vor putea zbura de acolo, însă nici aceste tentative nu au avut succes.

„Toți iau barca spre Anguilla, doar ca să fie întorși din drum”, a spus o sursă din zonă.

Prin urmare, hotelurile de lux și vilele private au devenit arhipline, iar managerii vedetelor au început să intre în panică. Situația a devenit atât de absurdă încât unele VIP-uri din New York au ajuns să caute online parteneri pentru zboruri charter de grup. Între timp, rețelele sociale s-au umplut de glume, ironii și imagini din „captivitatea de lux” de pe insulele Caraibe.

Petreceri improvizate și nervi întinși la maxim

În stilul specific lumii mondene, criza a fost transformată, pe alocuri, într-o nouă ocazie de petrecere. Ca să salveze moralul „refugiaților de lux”, Richie Akiva a făcut ce știe mai bine: a organizat o petrecere. Evenimentul, intitulat sugestiv „F–k Me We Can’t Fly”, a transformat blocajul aerian într-o nouă noapte legendară în St. Barts.

Alții nu au fost la fel de relaxați. Actrița Natalie Portman, de exemplu, este extrem de presată de angajamentele profesionale care o așteaptă, printre care și evenimente majore din industria filmului. Chiar și Leonardo DiCaprio a fost prins în blocaj pentru o vreme, ratând Festivalul Internațional de Film de la Palm Springs.

Criza din Venezuela a demonstrat, încă o dată, că nici măcar cei mai privilegiați oameni din lume nu sunt complet feriți de haosul geopolitic — chiar dacă, de data aceasta, sunt blocați într-un decor de carte poștală.

