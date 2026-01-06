Luxul din Caraibe al lui Maduro. Cum arată vila de 18 milioane de dolari, pusă sub sechestru de SUA

După ce Statele Unite l-au capturat astăzi pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa într-o operațiune militară majoră coordonată de Washington, atenția globală a revenit asupra averilor asociate regimului său. Printre ele se număra și o vilă de lux din Republica Dominicană, confiscată în 2025 de autoritățile americane. Proprietatea, evaluată la 18 milioane de dolari, ilustrase opulența și rețeaua de bunuri despre care Washington susținea că făceau parte dintr-un „imperiu criminal” construit de regimul de la Caracas

La 3 ianuarie 2026, SUA au lansat o operațiune militară majoră care a culminat cu capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, într-un raid aerian coordonat cu forțele speciale, inclusiv Delta Force. Președintele american a declarat că ambii au fost scoși din Venezuela și urmează să fie aduși pe teritoriul american pentru a răspunde acuzațiilor federale legate de trafic de droguri și alte infracțiuni. Explozii și mobilizări militare au fost raportate în capitala Caracas în timpul intervenției.

Lovitura SUA: vila din paradis, parte dintr-un dosar de 700 de milioane

Vila de lux cunoscută sub numele Villa La Caracola, în exclusivista zonă Cap Cana din Republica Dominicană, fusese confiscată de guvernul american în 2025 ca parte a unei vaste operațiuni de peste 700 de milioane de dolari împotriva bunurilor atribuite susținătorilor regimului Maduro. Pam Bondi, procurorul general al SUA, confirma atunci operațiunea, precizând că printre alte active puse sub sechestru se aflau avioane private, case de lux din Florida, ferme, bijuterii și sume mari de bani, toate legate, potrivit Washingtonului, de activități de natură criminală și de trafic de droguri.

Operațiunea din 2025 a fost parte a unei campanii americane de lungă durată pentru a slăbi controlul lui Maduro asupra Venezuelei și a-i limita influența, combinând sancțiuni, acțiuni judiciare și presiuni militare. În august 2025, recompensa oferită pentru informații care să conducă la arestarea lui Maduro fusese majorată la 50 de milioane de dolari — o acțiune simbolică menită să crească presiunea asupra liderului venezuelean.

Villa La Caracola a fost concepută ca o demonstrație de opulență. Proprietatea sporea peste 3.000 de metri pătrați de spații de locuit, cu nouă dormitoare, fiecare având baie proprie și terase private. Vila dispunea de piscine cu margine infinită, cu panorame asupra Mării Caraibilor, zone de divertisment spațioase, un bar semi-acoperit și apartamente principale cu balcoane panoramice.

Comunitatea închisă din care făcea parte conacul oferea facilități exclusiviste, incluzând heliport, spa-uri, restaurante rafinate, săli de fitness, piste de ciclism și securitate permanentă, toate într-un cadru de vis. Potrivit presei internaționale, vila fusese achiziționată inițial pentru 13 milioane de dolari, fiind apoi vândută pentru 18 milioane către Samark José López Bello, identificat de autoritățile americane ca intermediar al unor oficiali venezueleni apropiați regimului.

