Nicolas Maduro, prima declarație în fața americanilor, după ce a fost săltat din Venezuela: „Mă consider prizonier de război”

De: Andreea Stăncescu 05/01/2026 | 21:35
Sursa foto: Profimedia

După ce a fost escortat în sala de judecată, sub strictă supraveghere, Nicolás Maduro a făcut prima declarație publică de la momentul arestării sale, respingând categoric acuzațiile formulate împotriva lui și susținând că este victima unei capturări ilegale.

Fostul lider de la Caracas a respins toate acuzațiile care i se aduc și s-a declarat nevinovat. Audierea a avut loc la New York și a durat aproximativ o jumătate de oră. Potrivit jurnaliștilor prezenți, Nicolas Maduro a fost adus în sala de judecată purtând uniforma albastră de deținut și având cătușe la glezne. S-a așezat la masa apărării alături de soția sa, ambii folosind căști pentru traducerea simultană a procedurilor.

În fața judecătorului federal Alvin K. Hellerstein, Nicolás Maduro a pledat „nevinovat” pentru toate capetele de acuzare, care includ conspirație de narco-terorism, trafic internațional de cocaină și posesie de arme de război. Aceasta a fost prima sa reacție oficială după reținere, moment în care a ținut să își afirme poziția fără echivoc.

„Sunt nevinovat. Nu sunt vinovat. Sunt un om decent”, a declarat Nicolas Maduro în sala de judecată.

Srusa foto: Captură video Reuters

Mai mult decât atât, fostul președinte venezuelean a mers și mai departe, afirmând că se consideră prizonier de război. El a susținut că a fost capturat pe teritoriul propriei țări, într-o operațiune pe care o cataloghează drept fără precedent.

„Sunt președintele Venezuelei, mă consider prizonier de război. Am fost capturat la mine acasă, la Caracas”, a  mai spus fostul președinte al Venezuelei.

Avocații săi au precizat că acesta nu a analizat încă în detaliu întregul rechizitoriu, menționând că documentele au fost discutate doar parțial până în acest moment. De asemenea, apărătorii au anunțat că nu vor solicita eliberarea pe cauțiune la această etapă a procesului.

