Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii au făcut înconjurul internetului

Nicolas Maduro și Cilia Flores au fost văzuți pentru prima dată în fața camerelor în timp ce erau arestați și escortați de soldați înarmați. Cei doi soți au fost încătușați și înconjurați de agenți, în timpul transferului sub pază strictă către Tribunalul federal din Manhattan, într-o scenă care a surprins întreaga lume.

Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au ajuns sub lupa justiției americane după ce au fost capturați de forțele speciale ale SUA în Venezuela și aduși pe teritoriul Statelor Unite pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de droguri și conspirație narcoteroristă.

Operațiunea, desfășurată vineri noaptea, a fost una extrem de bine coordonată: liderul venezuelean și partenera sa au coborât din elicopter, urcați într-o mașină blindată și escortați sub pază strictă până la Tribunalul federal din Manhattan.

Cilia Flores a apărut pentru prima dată în fața camerelor de la arestarea sa, îmbrăcată într-un hanorac cu glugă, cu mâinile strânse la piept și înconjurată de agenți înarmați. Imaginea contrastează puternic cu imaginea unei femei care ani la rând a fost considerată una dintre cele mai influente figuri ale regimului de la Caracas.

Cei doi soți au fost puși sub acuzare încă din 2020 pentru trafic de cocaină și „conspirație narcoteroristă”, riscând pedepse de închisoare pe viață. Rechizitoriul, făcut public sâmbătă, cuprinde 25 de pagini care detaliază cum liderii venezueleni, timp de peste două decenii, au corupt instituțiile și au folosit pozițiile de putere pentru a introduce cantități uriașe de droguri pe teritoriul american. Operațiunea și procesul amintește de cazul celebru al generalului Manuel Noriega, arestat după invazia SUA în Panama în 1989 și care și-a petrecut restul vieții în închisoare.

