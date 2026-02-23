Țara din Europa în care oamenii au o avere medie de peste 600.000 de euro. România este pe penultimul loc

Raportul Global privind Averea 2025 realizat de UBS a scos la iveală o realitatea grea pentru români. Țara noastră se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul avere medie per adult. Diferențele dintre Vestul și Estul Europei sunt semnificative. Care este însă țara din Europa în care oamenii au o avere medie de peste 600.000 de euro?

Raportul Global privind Averea 2025 explică faptul că averea netă sau „avuția” reprezintă valoarea totală a activelor deținute de o gospodărie minus datoriile. Aceasta include active financiare și active reale, în principal locuințe, din care se scad obligațiile financiare.

Țara din Europa în care oamenii au o avere medie de peste 600.000 de euro

Conform rezultatelor raportului realizat de UBS, inegalitatea bogăției în Europa este tot mai vizibilă, iar diferențele dintre state au ajuns să fie uriașe. De exemplu, în 2024, averea medie per adult în Uniunea Europeană a variat de la 44.568 de euro în România, la 523.591 de euro în Luxemburg.

Așadar, România ocupă ultimul loc în UE la acest capitol, chiar dacă la jumătatea anului 2024, românii aveau o avere netă de 1.656 miliarde lei, cu 4% mai mare față de sfârșitul lui 2023. România se află pe locul 41 în clasamentul economiilor lumii, cu un PIB nominal estimat la 423 de miliarde de dolari.

Pentru întreaga Europă diferențele sunt și mai mari: de la 29.923 euro în Turcia la 634.584 euro în Elveția. Singurelele țări europene care depășesc pragul de 500.000 de euro avere medie per adult sunt Elveția, care este în fruntea clasamentului, cu 634.584 euro și Luxemburg, cu 523.591 euro. Pe locul trei se află Danemarca, cu 444.898 de euro.

Topul țărilor cu cea mai mare avere medie este completat de: Olanda – 342.477 euro, Norvegia – 340.364 euro, Belgia – 322.805 euro, Regatul Unit – 313.840 euro, Suedia – 308.935 euro.

La polul opus se situează țările din Europa Centrală și de Est. Acestea au o avere medie sub 100.000 de euro per adult. În această categorie intră: Polonia – 56.159, Ungaria -55.276, Bulgaria -47.798, România -44.568, Lituania – 63.189, Slovacia – 58.573, Croația – 76.358, Cehia – 86.791, Letonia -91.783, Estonia -72.276 și Turcia -29.923.

