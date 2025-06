Carmen de la Sălciua, îngenuncheată de durere după ce și-a înmormântat tatăl. Boala cumplită care i-a adus sfârșitul

Carmen de la Sălciua traversează una dintre cele mai grele perioade din viața ei. În urmă cu câteva zile, artista și-a pierdut tatăl, iar durerea acestei despărțiri a lăsat un gol imens în sufletul ei. După câteva zile de tăcere, cântăreața a revenit pe rețelele sociale și a împărtășit cu publicul detalii sfâșietoare despre boala care i-a răpit părintele.

Tatăl artistei s-a stins din viață după o luptă de opt luni cu o boală cruntă, cancer pulmonar în stadiu avansat, depistat abia în toamna anului trecut. Totul a început cu dureri în zona coastelor, dar diagnosticul a venit ca un șoc pentru familie: boala era deja în stadiul 4. De atunci, fiecare zi a devenit o luptă cu speranța, dar și cu durerea.

Carmen i-a fost alături tatălui ei clipă de clipă, a fost prezentă la tratamente, internări, drumuri către spitale din mai multe orașe, dar mai ales a fost acolo pentru a-i oferi sprijin emoțional. În ciuda suferinței, bărbatul a încercat să-și ascundă durerea, pentru a nu-și întrista copiii.

„Au trecut ceva zile! Am revenit aici. Vă mulțumesc pentru grija și gândurile voastre bune! Îmi era dor să mai stăm de vorbă, însă acesta a fost timpul meu de liniște și reculegere după o perioadă atât de grea! În toamna anului trecut, tatăl meu a primit un diagnostic grav în urma unor dureri de coaste… cancer la plămâni!

Timp de opt luni, artista și familia ei au fost martorii unei suferințe greu de descris. Chiar și în ultimele zile, tatăl ei continua să le spună că nu îl doare nimic, deși Carmen știa că durerea era acolo, prezentă și puternică.

Ultimele sale cuvinte către familie au fost un simplu, dar profund „Vă iubesc”. La scurt timp după, familia a primit telefonul care le-a frânt inimile:

În ciuda suferinței, Carmen a ales să transforme durerea în lecție. În mesajele transmise fanilor, le-a vorbit despre importanța iubirii și a recunoștinței față de familie, dar și despre valoarea spirituală a bunătății.

„PRIETENI, IUBIȚI-VĂ PĂRINȚII, FAMILIA ȘI APROAPELE! Singura avere pe care o luăm cu noi dincolo, e ceea ce am făcut, ce am gândit, ce am simțit și bunătatea să vă fie o normalitate! Voi reveni aici, că tata și-ar fi dorit asta! Mâine, cu ajutorul bunului Dumnezeu, vrem să plecăm pentru câteva zile în Grecia într-un pelerinaj. Hrană pentru suflet sunt aceste călătorii pentru mine! VĂ ÎMBRĂȚIȘEZ ȘI VĂ DORESC NUMAI BINE”, a ăncheiat Carmen de la Sălciua.