Tragedie în familia lui Carmen de la Sălciua! A murit omul pe care l-a iubit: „A plecat la ceruri”

Carmen de la Sălciua trece printr-o perioadă extrem de dificilă, marcată de pierderea tatălui său, un moment care a lăsat urme adânci în sufletul artistei. Cunoscută pentru energia și optimismul pe care le transmite prin muzica sa, interpreta de muzică de petrecere și-a întrerupt activitatea publică pentru a face față uneia dintre cele mai grele încercări din viața personală.

Pe 12 iunie 2025, tatăl interpretei s-a stins din viață, iar vestea a venit ca un șoc atât pentru Carmen, cât și pentru cei apropiați. Deși viața nu le-a oferit întotdeauna un drum lipsit de obstacole în relația părinte-copil, legătura dintre cei doi s-a consolidat în ultimii ani, devenind una profundă, bazată pe înțelegere și iertare. Tocmai această reconectare de suflet din ultimul timp face ca durerea resimțită acum să fie cu atât mai sfâșietoare.

În copilărie, Carmen a fost martora separării părinților săi, un episod care a lăsat o amprentă puternică asupra formării sale emoționale. Ea și sora sa au rămas în grija mamei, în timp ce tatăl și-a refăcut viața în alt oraș.

În urma divorțului, distanțarea de figura paternă a fost inevitabilă, iar pentru o bună perioadă de timp, relația tată-fiică a fost suspendată, lipsită de comunicare și apropiere. Situația s-a complicat ulterior și mai mult, după ce tatăl a avut probleme legale, fiind condamnat pentru neplata pensiei alimentare. Această întâmplare, deși dureroasă, a fost și un punct de cotitură: a reaprins contactul dintre cei doi și a pus bazele unei relații mai sincere și mature.

„12 iunie…ieri. Cea mai neagră zi din viața noastră! Părintele nostru a plecat la ceruri! Dragostea ta, tată… vocea ta, prezența ta! Toate vor rămâne sculptate în inima noastră! Nici un rămas bun nu poate șterge dragostea pe care am împărtășit-o! Dincolo de cuvinte! Nici o distanță nu va putea rupe legătura dintre noi! Dumnezeu să primească sufletul tău în cetele îngerilor și să îl mântuiască! Mulțumim pentru tot ce am învățat și am primit de la tine!

E un moment greu pentru familie și aș vrea să îl trecem în taină și în rugăciune pentru el! Slujba de înmormântare va fi mâine la ora 12 la Capela Mortuară din Sălciua! Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și compasiune!”, a scris Carmen de la Sălciua pe social media.