Când a aflat familia lui Culiță Sterp de căsătoria secretă cu Daniela? FOTO

Daniela Iliescu și Culiță Sterp au luat pe toată lumea prin surprindere atunci când au anunțat că s-au căsătorit în mare secret și că vor deveni părinți pentru a doua oară. Nici familiile celor doi nu au știut nimic despre nuntă. Află, în articol, când au aflat frații artistului și mama Geta despre marele eveniment.

Dacă în urmă cu doar câteva săptămâni Iancu Sterp se căsătorea cu surle și trâmbițe, acum a venit rândul fratelui său. Duminică, 17 noiembrie, Culiță Sterp a anunțat că s-a căsătorit civil cu aleasa inimii sale, Daniela Iliescu. Cei doi au ținut totul secret și au dat marea veste prin intermediul unui videoclip muzical al celebrului cântăreț. Ulterior, au publicat mai multe imagini în care se observă că nimeni din familie nu le-a fost alături.

În urmă cu puțin timp, Culiță Sterp a publicat o imagine în care apare atât familia sa, cât și cea a Danielei Iliescu. Toți cei prezenți sunt îmbrăcați comod, în haine normale, semn că nu aveau nicio idee despre eveniment.

Artistul și proaspăta lui soție nu a povestit încă modul în care și-au anunțat familia că s-au căsătorit. Cel mai probabil, apropiații au aflat imediat după ceremonia de la starea civilă și au petrecut împreună la restaurant.

Daniela Iliescu a precizat că, în curând, ea și Culiță Sterp vor arăta cum și-au surprins familia. Mai mult decât atât, tânăra a dezvăluit și motivul pentru care au decis să se căsătorească în secret, departe de ochii curioșilor.

La scurt timp după ce a anunțat că s-a căsătorit și că va deveni tată din nou, Culiță Sterp i-a făcut o declarație de dragoste Danielei Iliescu. Artistul a ținut să îi spună cât de mult o iubește, dar a precizat și faptul că își dorește cât mai mulți copii.

„Pentru mine cea mai mare bucurie a fost și va rămâne familia! De când suntem împreună si am ales să mergem pe drumul ăsta, am știut că lângă tine o să am familia la care am visat! Te iubesc atât de mult încât nu pot să exprim în cuvinte, nevasta mea frumoasă.

Îți mulțumesc pentru tot, și așa cum suntem acum, vreau să rămânem toată viața! Ești darul meu de la Dumnezeu, femeia lângă care vreau să îmbătrânesc şi lângă care vreau să am cea mai frumoasă și unită familie, cu câți mai mulți copii! În curând o să fim 4! Abia aștept să cunoaștem noul membru al familiei și să îl copleșim cu iubire!

Să fiu tată pentru a doua oară e o fericire greu de descris și pot doar să spun că sufletul mi-e inundat de bucurie și împlinire. Pentru noi, asta e realizarea vieții noastre: familia noastră frumoasă și perfectă așa cum e ea.”, a transmis Culiță Sterp.